“QUESTO MONDO E’ MARCIO, TUTTO E’ REGOLATO DALLA MAFIA E DAL DENARO FIGLIO DI PUT*ANA” – LA SORELLA DI CR7 ROSICA PER IL SECONDO POSTO DEL FRATELLO NELLA GRADUATORIA DEL PALLONE D’ORO E LANCIA L’ANATEMA: "IL POTERE DI DIO È PIÙ FORTE DI TUTTA QUESTA PUTREFAZIONE. MAGARI TARDA A COLPIRE, MA NON FALLISCE" - L'AMICO DEL PORTOGHESE ELENCA I DATI DELL'ULTIMA STAGIONE DI RONALDO. E IL PORTOGALLO TWITTA: "IL MIGLIORE DI SEMPRE, LO SAPPIAMO TUTTI"

Da sport.sky.it

Dopo il Fifa The Best, seconda delusione per Cristiano Ronaldo che si è classificato al secondo posto nella graduatoria del Pallone d'Oro 2018. La vittoria di Luka Modric, in qualche modo preannunciata dalla grande stagione disputata dal croato con la maglia del Real Madrid e impreziosita dallo splendido Mondiale giocato dalla Croazia vice campione del mondo, ha generato aspre critiche tra le persone più vicine a Cristiano Ronaldo.

Qualche ora dopo l'assegnazione del premio di France Football la sorella di Cristiano, Elma Aveiro ha postato uno sfogo durissimo sul proprio profilo Instagram: "Questo mondo è marcio. Tutto è regolato dalla mafia e dal denaro figlio di p.... Ma il potere di Dio è più forte di tutto questa putrefazione. Magari tarda a colpire, ma non fallisce". Frasi pesantissime per quello che la sorella considera un oltraggio perpetrato ai danni del suo fratellone.

Più diplomatico, invece, l'amico di Ronaldo, Miguel Paixao che tenta di spiegare perché a vincere il Pallone d'Oro sarebbe dovuto essere l'attaccante della Juventus: "È assolutamente incredibile quello che è successo quest'anno. Mi sembra una totale mancanza di rispetto nei confronti di chi realmente ha fatto più del sufficiente per essere considerato anche una volta il migliore al mondo. Molti diranno che lo penso perché sono suo amico, ma non è così".

Secondo Miguel quest'anno il portoghese è stato di nuovo indiscutibilmente il migliore: "Nessuno ha segnato così tanto come lui nella stagione 2017-18, ben 54 gol ufficiali. Ed è stato il miglior marcatore della Champions per la sesta volta di fila con 15 reti. Ha vinto la Champions, il Mondiale per Club, la Supercoppa europea e quella di Spagna, segnando gol decisivi. E poi è stato uno dei grandi protagonisti di Russia 2018, dove ha segnato una tripletta alla Spagna… Poi è diventato il primo giocatore al mondo a superare la quota dei 400 golufficiali nei cinque principali campionati europei.

Ha segnato a Torino con la maglia del Real il miglior gol dell'annoe probabilmente nella storia della Champions. Tra i candidati al Pallone d’Oro, nessuno ha fatto una stagione simile. Contro tutto questo non puoi replicare". Il post si conclude volendo specificare come non ci sia nulla contro Luka Modric che, altresì, ha disputato una stagione meravigliosa: "#NadaContraoGrdJogadorModric #MasContraFactosNoHaArgumentos"

Più sintetico, ma ugualmente significativo, il tweet postato dall'account ufficiale della nazionale del Portogallo. Un laconico: "Il migliore di sempre, lo sappiamo tutti", con allegata la foto di un'esultanza di CR7 con la maglia della nazionale.

