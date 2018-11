“RAZZISTI, AVETE ROTTO IL CA**O” – FURIA BALOTELLI SU INSTAGRAM DOPO GLI ENNESIMI INSULTI PER IL COLORE DELLA PELLE: “VOI RAZZISTI MERITATE DI VIVERE LA VOSTRA VITA IN SOLITUDINE E DI ANDARVENE SENZA CHE NESSUNO SI RICORDI DI VOI. SIETE LA PARTE MALATA DI QUESTO MONDO”

Da www.corrieredellosport.it

balotelli

Un altro vergognoso episodio di razzismo sui social ha riguardato Mario Balotelli. L'attaccante del Nizza non ha retto più e dopo aver letto l'ennesimo messaggio razzista ha giustamente sbottato realizzando una lunga storia su Instagram, uno sfogo in piena regola.

Alcuni utenti lo invitavano a “sciacquarsi la bocca prima di parlare dei ministri”, il tutto condito con insulti e spregevoli considerazioni sul colore della pelle. La replica dell'attaccante è stata durissima: “Voi razzisti meritate una cosa sola. Di vivere una vita soli, senza nessuno che vi pensi, senza mancare a nessuno e di andarvene un giorno senza mai essere ricordati. Voi siete la parte malata di questo mondo, avete rotto il c****. Ditemi le cose in faccia, non attraverso lo schermo del computer o del telefono. Non scrivete di lasciarli perdere, no. BASTA ORA! Non sono argomenti su cui sorvolare”.

scherzo di balotelli al fratello 17 scherzo di balotelli al fratello 18

balotelli scherzo di balotelli al fratello 16