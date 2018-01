“SINISA, SEI IL MIO ZINGARO PREFERITO”, LA MOGLIE DI MIHAJLOVIC SU INSTAGRAM REPLICA A CHI HA INSULTATO IL MARITO DOPO L’ESONERO DAL TORINO – IL TWEET DEL DEPUTATO JUVENTINO DI CENTRODESTRA MASSIMO CORSARO CONTRO SINISA: "ZINGARO CHE GUIDA UNA BANDA DI FRUSTRATI PERDENTI"

Da www.corrieredellosport.it

Una risposta signorile, di classe. Arianna Rapaccioni, moglie di Sinisa Mihajlovic, ha dedicato, in un solo messaggio parole dolci al marito, esonerato dal Torino, e ai suoi detrattori, in particolar modo i tanti razzisti che hanno insultato l'allenatore serbo sui social, ma non solo.

"Anche se non lo sei - scrive la moglie del tecnico in un post su Instagram - mi accodo a quella massa di ignoranti che pensano che l’essere nato in Serbia significhi essere zingaro .... E visto che non ho nulla contro di loro ti dico SEI IL MIO ZINGARO PREFERITO".

Da repubblica.it

Una partita che ha avuto anche spiacevoli strascichi con il deputato di centrodestra Massimo Corsaro protagonista di un pesante insulto razzista contro il tecnico granata apostrofato come "Zingaro che guida una banda di frustrati perdenti".

