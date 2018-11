“TIKI-TETTE” – IL SELFIE DELL’ANNO DILETTA LEOTTA-WANDA NARA A ‘TIKI TAKA’ ELETTRIZZA MIGLIAIA DI MASCHI ITALIANI – COMMENTI SPERMATICI: "TETTANIK", "NON APRITE QUELLA POPPA", "IN DUE, QUATTRO PALLONI D’ORO" - "DILE', WANDA IN CONFRONTO A TE SEMBRA PLATINETTE" - E PARDO DIVENTA “PARDZOTTO”, "L’UOMO PIU’ INVIDIATO D’ITALIA": "IL PROSSIMO ANNO DIRETTORE ARTISTICO DI SANREMO!!” – LA SCENATA DI “GELOSIA” DI WANDA - VIDEO

-Tiki-tette

-Tettanik

- Hiroshima e Nagasaki

-La faccia di Pardo spiega tutto

- Ma è legale questa cosa?

-Pardzotto. E’ l’uomo più felice del mondo.Il prossimo anno direttore artistico di Sanremo!!

- Ma ‘sta doppietta?

- Chi non starebbe in mezzo a due bionde così

-Il massimo del genere femminile in una foto

- Festival dei Balconi

-Scontro tra titani

-Pure lo spread ha visto la foto

-Nasi di gomma ne abbiamo?

-‘A bocciofila

- Zidane si inginocchia al cospetto

-Non aprite quella poppa

- Come aumentare il Pil italiano

- E i terrapiattisti muti

- Dile', Wanda in confronto a te sembra platinette

-Viva pornhub...ah no è tikitaka...

- In due, quattro Palloni d’Oro

- Eppure le armi nucleari erano state messe al bando

- Tanta qualitààà

Marco Astori per www.fcinter1908.it

wanda nara zanetti icardi

Intervenuta negli studi di Tiki Taka, la moglie e agente di Mauro Icardi Wanda Nara ha parlato del momento dell’Inter, che mercoledì affronterà il Tottenham in Champions League, ma non solo.

I TIFOSI – “Le critiche dei tifosi? Ci sono giocatori a cui arriva la minima critica, altri invece sono più forti e non danno attenzioni. Mauro? Coi tifosi è stata una cosa capita male, nel tempo ha dimostrato la sua serietà: lui è un professionista quando scende in campo, anche a Genova lo hanno fischiato una volta e ha segnato due gol. Ci sono altri giocatori che in una partita importante sentono qualcosa e vanno in confusione. Gli allenatori? Possono sbagliare una formazione: magari non vogliono perdere la partita, ma ci sta che facciano una formazione sbagliata”.

wanda nara zanetti icardi

PALLONE D’ORO – “Mauro non ci pensa minimamente. Gioca nella squadra in cui vuole giocare, pensa partita dopo partita: se avesse pensato al Pallone d’Oro, avrebbe magari voluto cambiare squadra”.

INTER-JUVENTUS – “La Juventus punta solo alla Champions: secondo me la vinceranno. Non mi piace parlare di una partita, ma non vedo male l’Inter in un confronto diretto con la Juventus. Politano? Non mi piace, mi piace Icardi (ride, ndr)”.

wanda nara

RIVER-BOCA – “E’ successo di tutto. Non dico che ce lo aspettavamo, è la partita più bella d’Argentina, ma non abbiamo fatto un bellissimo show. Io avevo fatto la campagna per la partita per dire che dobbiamo essere felici per questa finale: non so quale sarebbe la soluzione. Se vedi una mamma che riempie la figlia di bombe carta, capisci la mentalità. Queste persone non rappresentano l’Argentina, questa è rappresentata da quelli del River che hanno chiesto di non giocare la partita”.

