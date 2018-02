“LA VITA E’ FATTA DI FIGURE DI MERDA CALCOLATE”: IL TURN OVER STRATEGICO DI SARRI IN EUROPA LEAGUE FA DISCUTERE - ZAZZARONI SI SCHIERA COL TECNICO DEL NAPOLI: "HA FATTO BENE A TENER FUORI I “NECESSARI” ASSUMENDOSI LA RESPONSABILITÀ DEL KO. L’OBIETTIVO È EVIDENTE COME I LIMITI DEL GRUPPO"

Da www.corrieredellosport.it

sarri zazzaroni

Il ko subito dal Lipsia al San Paolo mette in salita, per usare un eufemismo, la qualificazione del Napoli al turno successivo di Europa League. Un risultato che si lega a doppio filo alle scelte di Sarri, che ha deciso di fare turnover in Europa preservando i titolari per il campionato:

un tweet di Zazzaroni, che si è schierato in maniera chiara con le decisioni del tecnico, sta spaccando la Rete facendo discutere i tifosi - napoletani e non - sulla bontà della scelta dell'allenatore. Al momento, con due terzi di campionato alle spalle, il Napoli è primo in Serie A davanti alla Juventus.

IVAN ZAZZARONI sarri