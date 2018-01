LA LEGA CALCIO PEGGIO DEL “FIGHT CLUB”: LOTITO E MAROTTA VENGONO (QUASI) ALLE MANI - IL PATRON DELLA LAZIO SBOTTA: "QUA SO’ TUTTI IMPIEGATI", L’AD BIANCONERO PROVA AD AGGREDIRLO - I DUE SONO STATI DIVISI A FATICA – QUANDO LOTITO DISSE: "IL PROBLEMA CON MAROTTA E’ CHE CON UN OCCHIO GIOCA A BILIARDO E CON L’ALTRO METTE I PUNTI..."

Da www.calciomercato.com

Clamoroso quanto successo in Lega Calcio, dove ieri è stata una giornata cruciale sul fronte diritti tv e governance del calcio. Secondo quanto riporta Repubblica durante l'assemblea dei club, riuniti ancora una volta a vuoto per trovare un accordo sul fronte presidenza, ci sono stati attimi di tensione, con un duro scontro prima verbale e poi anche fisico tra il presidente della Lazio Claudio Lotito e il dg della Juventus Beppe Marotta. Lotito avrebbe sbottato, in romanesco, "qua so tutti impiegati". Marotta, spazientito, avrebbe provato ad aggredirlo. I due sono poi stati faticosamente divisi dagli altri partecipanti. Lazio e Juventus sono due opposti fronti nel delicato risio in svolgimento all'interno dell'assemblea dei club di A.

