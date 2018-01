LEGA A NEL PALLONE – DIRITTI TV: SKY E MEDIASET HANNO PRESENTATO NUOVE OFFERTE MA IL PIATTO PIANGE: SI PUNTA SU MEDIAPRO (OFFERTA DA 990 MILIONI) – FUMATA NERA SULLE NOMINE - SI INFIAMMA LA CORSA PER IL VERTICE DELLA FEDERCALCIO: METÀ’ SERIE A SI SCHIERA CON GRAVINA, TOMMASI AGO DELLA BILANCIA

(ansa) Metà Serie A si schiera con Gabriele Gravina per le elezioni della Figc. Juventus, Inter, Roma, Torino, Fiorentina, Spal, Sampdoria, Cagliari, Sassuolo e Bologna, nell'incontro con con il candidato della Lega Pro e con Damiano Tommasi hanno espresso la loro intenzione di voto per il primo dei due, chiedendo al n.1 dell'Aic "di fare sintesi". Tommasi è da parte sua intenzionato ad andare avanti con la candidatura. Gravina conterebbe con un'alleanza sul 6% di voti dalla A, il 17% dalla Lega Pro, il 10% dagli allenatori, il 2% dagli arbitri e un 5% dalla B. L'Aic pesa per il 20%

Marco Iaria per gazzetta.it

Dopo le trattative private per l'assegnazione dei diritti tv della Serie A per il triennio 2018-2021, oggi l'Assemlbea di Lega ha aperto le buste con le offerte presentate da Sky e Mediaset: la prima ha offerto 60-70 milioni in più rispetto all'offerta combinata per i pacchetti D (che consente la trasmissione di 324 match a stagione), mentre dalla seconda non si registra alcun rialzo. Il totale delle offerte arriva così a circa 830 milioni a stagione, nettamente al di sotto del miliardo e 50 milioni della base d'asta I club hanno deciso di rifiutare la proposte delle emittenti e di non assegnare alcun pacchetto. Nei prossimi minuti apriranno la busta dell'intermediario indipendente Mediapro.

Comunicato stampa

“Sono pronto a mettere le mie idee a disposizione del calcio italiano e del suo rinnovamento”. Così Andrea Montemurro, presidente della Divisione Calcio a 5 in seno alla Lega Nazionale Dilettanti della Figc, a pochi giorni dal rinnovo dei vertici federali. Al momento, però, l’unico ad aver già vinto è proprio Montemurro, il più giovane presidente federale della storia del calcio italiano. Il Calcio a 5, infatti, è uno dei punti principali dei programma dei candidati alla presidenza della Figc.

“Le prossime elezioni federali – ha affermato Montemurro - rappresentano un grande successo per il mondo del Calcio a 5, chiunque verrà eletto. Per la prima volta, infatti, tutti i candidati hanno dedicato grande spazio nei loro programmi al Futsal. Questa nuova attenzione riempie di orgoglio tutto il nostro movimento e testimonia l’ottimo lavoro svolto dalla Divisione Calcio a Cinque nell’ultimo anno. Da Cenerentola della Figc a protagonista del futuro del calcio italiano”.

Futsal, però, non è solo Calcio a 5 ma grazie a Montemurro sta sognando in grande e sta attirando l’attenzione di importanti società di Serie A e B grazie al progetto “Futsal in Soccer”. “Si basa su un accordo tra la Divisione Calcio a cinque e le società di calcio – continua Montemurro - per entrare nei settori giovanili dei club professionistici e trasmettere il “know-how” della disciplina finalizzato alla formazione dei giovani calciatori. Hanno aderito Siena, Chievo, Bologna, Verona, Pro Vercelli, Palermo, Milan e molte altre società professionistiche e non”. L’idea d base è quella di incontrare e formare i tecnici delle scuole calcio, condividendo con loro specifiche sulla metodologia del calcio a cinque applicabili al calcio. A loro viene assicurato un supporto concreto e qualificato ai tecnici di settore giovanile sulla metodologia propedeutica al calcio. Gli allenatori di calcio, in particolare nei settori giovanili, saranno dunque sensibilizzati attraverso metodologie utili per il miglioramento della tecnica individuale, dei principi di gioco, di tanti altri aspetti che il Futsal come disciplina allena moltissimo. E che in tutto il mondo sportivo sono ritenuti utili anche per lo sviluppo e la formazione mirata del giovane calciatori.

“L’ultima in ordine di tempo ad aver aderito è stato il Milan. Un segnale forte che ci spinge ad andare avanti con impegno e decisione”. Negli ultimi anni il calcio a 5 ha sfornato top player di caratura mondiale. Abbiamo assistito al ritiro dal calcio giocato di Ronaldinho nelle ultime ore ma, come lui, anche Crespo, Iniesta, Higuain e Coutinho che di recente è passato dal Liverpool al Barcellona, hanno tirato i primi calci a un pallone di calcio a 5 per poi passare al calcio. “In molti Paesi – spiega il presidente della Divisione Italiana Calcio a 5 - il Futsal è la base su cui il bambino deve formarsi per poi in età adolescenziale scegliere se passare al campo più grande. Numerosi nostri studi hanno anche verificato che la nostra è una disciplina importante che aiuta i bambini con disturbi dell'attenzione proprio per il costante coinvolgimento nel gioco”. Montemurro è il presidente più giovane nella storia della Figc e la sua “freschezza” ha portato grandissimi risultati in un solo anno.

Si vocifera di una sua chiamata al vertice con un ruolo fondamentale in federazione o addirittura come futuro Presidente della Lnd dopo una eventuale vittoria di Sibilia alle prossime elezioni...

