LI RICONOSCETE? HANNO INFIAMMATO I DERBY DI MILANO – UNO ERA UN TERZINO CHE REALIZZO’ UN RIGORE DECISIVO (VIDEO) - L’ALTRO E’ STATO UN PORTIERE ‘IMBATTIBILE’: AMANTE DELLA PESCA, LA SUA VITA SPERICOLATA GLI HA PROCURATO PIU’ DI UN GUAIO…- VIDEO

Da www.corriere.it

In Italia i tifosi lo ricordano come una delle principali stelle dell’Inter dei record. La sorte non sorride più ad Andreas Brehme, ex terzino sinistro nerazzurro e campione del mondo con la Germania a Italia ‘90 (suo fu il gol su rigore che permise alla squadra teutonica di battere l’Argentina di Maradona). Negli anni ha accumulato una montagna di debiti. A fine 2014 l’ex collega Oliver Straube per dargli una mano gli propose un impiego come inserviente in un’impresa di pulizie

