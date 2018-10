29 ott 2018 22:57

LINUS CI METTE LA FACCIA: "SEMBRO ROCKY BALBOA" - IL DEEJAY PODISTA INCIAMPA SU UNA RADICE DI ALBERO MENTRE CORRE: NASO ROTTO E TRE PUNTI DI SUTURA - E SU INSTAGRAM IRONIZZA: CADUTO IN BICI? NO, A PIEDI. COME UN CRETINO...SARA' DIVERTENTE ANDARE IN ONDA CON GLI OCCHI PESTI E IL NASO DA CLOWN"