5 ott 2018 10:57

LORENZO, CHE VOLO! – VIDEO: SPAVENTOSA CADUTA PER LO SPAGNOLO NEL FINALE DELLE LIBERE DEL GP DI THAILANDIA: IL MAIORCHINO DELLA DUCATI, GIÀ REDUCE DALL'INFORTUNIO AL PIEDE AD ARAGON, È CADUTO ROVINOSAMENTE IN FASE DI FRENATA: MOTO IN PEZZI, IL PILOTA E' STATO SUBITO SOCCORSO E PORTATO VIA IN BARELLA - VIDEO