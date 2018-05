21 mag 2018 18:00

‘MOGGI, SI PENTA!’ - VIDEO: OSPITE DEL PROGRAMMA DI SCANZI E SOMMI (‘IL FATTO QUOTIDIANO’), E CON IL FUOCO DEL NAPOLETANISSIMO AURIEMMA, BIG LUCIANO SI DIFENDE COME UN LEONE: ‘I GIUDICI? VI AUGURO DI NON CAPITARE DOVE SONO CAPITATO IO, PER VOI E I VOSTRI EVENTUALI FIGLI. IO HO SUBITO DI TUTTO E DI PIÙ. IO NON POSSO PENTIRMI PERCHÉ HO FATTO…’