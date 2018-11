‘MOURINHO PROVOCATORE. IO GLI AVREI DATO UN BEL CALCIO IN CU*O’ – L’EX PORTIERE DELLA JUVENTUS TACCONI LA TOCCA PIANISSIMO SUL GESTO DELLO SPECIAL ONE – “È STATO PROVOCATO? A ME SONO ARRIVATI INSULTI PER 25 ANNI… MA OGNI VOLTA CHE GIOCAVO CONTRO IL NAPOLI MI DIVERTIVO ANCHE IO..."

"Lui è un provocatore, è fatto così. È stato provocato? A me sono arrivati insulti per venticinque anni... Ogni volta che giocavo contro il Napoli mi divertivo anche io a provocare. Avrei dato un bel calcio nel culo a Mourinho". Stefano Tacconi non ama fare giri di parole e ai microfoni di "Maracana'" su Rmc Sport dice la sua sul gesto del tecnico portoghese al termine di Juve-Manchester United.

I bianconeri hanno dominato quasi tutta la gara, salvo addormentarsi nel finale facendosi rimontare. "Ieri sera c'è stata una debolezza mentale e fisica negli ultimi dieci minuti - l'analisi di Tacconi - Quando sono entrati Fellaini e Mata il Manchester United ha giocato più veloce della Juventus e sono arrivati i due gol. Io avrei messo un difensore, ma avrei giocato a cinque negli ultimi dieci minuti. Quando sull'1-0 i bianconeri hanno sbagliato l'ennesima palla gol a mio figlio ho pronosticato la rete dello United".

Da ex portiere Tacconi tira le orecchie a Szczesny sulla rete del 2-1: "È una brutta palla che è rimbalzata davanti, o la blocchi o cerchi di buttarla più lontano. In quei momenti non sei neanche più lucidissimo. Io sarei andato come un kamikaze a prendermi quel pallone nella mischia. Una squadra che ha fatto sette occasioni da gol più di questo non poteva fare". (in collaborazione con Italpress)

