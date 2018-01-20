Le foto della squadra giallorossa alla stazione Termini alla vigilia della sfida con l'Inter. L'ex capitano ha scherzato con Dzeko: «Questo treno non va a Londra?». La risposta dell'attaccante non si è fatta attendere: «Ancora no»
‘QUESTO TRENO VA A LONDRA?’ TOTTI SCHERZA CON DZEKO ALLA STAZIONE TERMINI- LA RISPOSTA DEL BOMBER (CERCATO DAL CHELSEA) E’…-
Le foto della squadra giallorossa alla stazione Termini alla vigilia della sfida con l'Inter. L'ex capitano ha scherzato con Dzeko: «Questo treno non va a Londra?». La risposta dell'attaccante non si è fatta attendere: «Ancora no»
BELIN, BELEN! LA SHOWGIRL MADRINA SUPERSEXY AL BATTESIMO DEL FIGLIO DI UN’AMICA: E’ POLEMICA SUL LOOK IN CHIESA – C’E’ CHI LA CRITICA PER L’OUTFIT “TROPPO OSE’ E CHI LA DIFENDE: "SE AVESSI LE TUE GAMBE ANCH'IO METTEREI LE MINIGONNE AI BATTESIMI"
APARTHEID GIALLA – CINESI IN FUGA DAL SUD AFRICA: “CI SENTIAMO DISCRIMINATI” - CRESCE LA CLASSE MEDIA NEL PAESE E NON COMPRA PIU’ NEI CENTRI COMMERCIALI CINESI – “QUANDO SIAMO ARRIVATI NON AVEVANO NEMMENO LE SCARPE”. ED ORA PENSANO DI TORNARE A CASA
RANDELLATE TRA VECCHI - DE BENEDETTI NON DEMORDE: “HO SALVATO IL GRUPPO ESPRESSO. A SCALFARI DIEDI 80 MILIARDI. SALTANDO QUESTO EVENTO, FALSA (INVOLONTARIAMENTE?) LA STORIA DEL GRUPPO" - LA VERA STORIA DI CDB E IL GRUPPO ESPRESSO E COME L'INGEGNERE ACQUISI', GRAZIE A CIAMPI, LA LICENZA DEI TELEFONI OMNITEL - CDR DI "REPUBBLICA": DE BENEDETTI SI DIMETTA DA PRESIDENTE ONORARIO
CARI UOMINI, AVETE PROBLEMI DI LINGUA – I CONSIGLI DELLE PORNOSTAR AI MASCHIETTI PER UN SESSO ORALE PERFETTO: MAI FARE UN CUNNILINGUS CON LA LINGUA DI LATO O ORIZZONTALMENTE - ECCO QUALE E’ LA POSIZIONE GIUSTA PER FARLA GODERE (ATTENTI AL MOVIMENTO DELLA LINGUA: DEVE DISEGNARE UN OTTO SULLA VAGINA)
LE AUTOCOMBUSTIONI DI SPALLETTI - “MA CE LA STA TIRANDO?”, IL TECNICO DELL’INTER SE LA PRENDE CON L’INVIATO DI ‘TUTTOSPORT’: “E' RIPARTITO IL CONDIZIONAMENTO...BASTA RANDELLATE E POI TI INVITIAMO ALLA FESTA FINALE” – "CON LA ROMA NON E’ DECISIVA – TOTTI? SE LO INCONTRO, LO ABBRACCERO’ – SU NAINGGOLAN: "E’ UN ALIENO"
CAFONALINO – DAL MINISTRO FRANCESCHINI A TRAVAGLIO, DAGLI EX SINDACI RUTELLI E VELTRONI A MALAGO’ E RECCHI: TUTTI AL CINEMA ADRIANO PER LA PRIMA DI “BENEDETTA FOLLIA”, IL 26ESIMO FILM COME ATTORE E REGISTA DI CARLO VERDONE - VIDEO