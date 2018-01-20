‘QUESTO TRENO VA A LONDRA?’ TOTTI SCHERZA CON DZEKO ALLA STAZIONE TERMINI-  LA RISPOSTA DEL BOMBER (CERCATO DAL CHELSEA) E’…

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Da www.corrieredellosport.it

 

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Le foto della squadra giallorossa alla stazione Termini alla vigilia della sfida con l'Inter. L'ex capitano ha scherzato con Dzeko: «Questo treno non va a Londra?». La risposta dell'attaccante non si è fatta attendere: «Ancora no»

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