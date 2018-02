MA NON E’ CHE ALLA FINE CI TROVIAMO CON DI BIAGIO CT? – COSTACURTA: “A GIUGNO IL NUOVO COMMISSARIO TECNICO DELLA NAZIONALE: I NOMI SONO MANCINI, CONTE E DI BIAGIO" - IL VICE-COMMISSARIO DELLA FIGC POI PARLA DI BUFFON ("LA SUA ULTIMA IMMAGINE IN AZZURRO NON POTEVA ESSERE QUELLA DELLA SERATA CON LA SVEZIA") E DI FEDERICO CHIESA: "E' QUASI MEGLIO DEL PADRE"

Mirco Graziano per www.gazzetta.it

"Sono d’accordo di non lasciare come ultima immagine di Buffon in Nazionale la serata con la Svezia". Così il subcommissario Figc Alessandro Costacurta ha commentato il mancato ritiro azzurro di Buffon: "Abbiamo dato a Di Biagio la possibilità di scegliere ciò che ritiene meglio per queste due amichevoli".

NUOVO CT — L'obiettivo principale della federazione rimane comunque la nomina del nuovo commissario tecnico. L'ex difensore del Milan pone a giungo una possibile deadline: " Contiamo di nominare il nuovo c.t. entro giugno. Conte, Mancini o Di Biagio? I nomi sono questi, non si esce da questi nomi".

CONTE — "Non ho mai detto di preferire su tutti Conte - ha proseguito Costacurta da Coverciano - Ho solo detto che avendo già lavorato con la Nazionale, ha i parametri giusti. Ha fatto bene, oltre tutto non essendoci al momento grandissimi talenti, c'è ancora bisogno di un allenatore molto bravo. E i nomi fatti sono quelli di allenatori bravi".

CHIESA — Una battuta simpatica anche a proposito di Federico Chiesa, forse il maggior prospetto italiano per gli anni a venire: "Credo che oggi ne stiamo vedendo uno, ha fatto 3-4 giocate...Secondo me è quasi meglio del padre. Speriamo che non mi senta senno' mi tira uno schiaffo".

