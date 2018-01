HALLE BERRY È SENZA MUTANDE E IL MONDO HA DI NUOVO UN SENSO (VIDEO) - L’ATTRICE 51ENNE (!) SI È PRESENTATA AGLI NAACP AWARDS CON UN ABITO DI PIZZO TRASPARENTE SIA DAVANTI CHE SULLE SUE MAESTOSE CHIAPPE - NIENTE ABITO NERO-LUTTO, COME QUELLI INDOSSATI DA MERYL STREEP E NICOLE KIDMAN PER FAR DIMENTICARE DI ESSERE DUE PUPILLE DI WEINSTEIN. QUI SIAMO AI PREMI DEDICATI ALLA MINORANZA AFROAMERICANA, CHE È STATA ‘MOLESTATA’ PER DAVVERO, E QUANDO RAGGIUNGE IL SUCCESSO A HOLLYWOOD, LO CELEBRA