CORREA

Da www.corrieredellosport.it

Emergono nuovi particolari sulla macabra vicenda che ha portato alla morte del calciatore brasiliano Daniel Correa Freitas, picchiato a morte e infine abbandonato (evirato) in un bosco.

Si fa largo l’ipotesi del delitto passionale: i media sudamericani hanno pubblicato le foto del giocatore insieme alla moglie del suo assassino. Il 24enne, ex Botafogo e San Paolo, aveva una relazione con Cristiana (questo il nome della donna) ed era consapevole del rischio che stava per correre come testimoniato da una chat di WhatsApp.

CORREA

“Starò con la mamma della ragazza che fa il compleanno. E il padre è qui” scriveva Correa. “Non cacciarti nella m…, ti butteranno fuori di casa. Occhio perché quell’uomo arriverà e ti riempirà di colpi” la risposta dell’amico. Il resto è storia tristemente nota.

daniel correa 7 daniel correa 5 daniel correa 4 daniel correa 8 daniel correa 6 daniel correa 9