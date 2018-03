MAGNINI IN LOVE – CHI: L’EX FUORICLASSE DEL NUOTO, REDUCE DALLA STORIA CON FEDERICA PELLEGRINI, HA UN NUOVO AMORE: E’ GIORGIA PALMAS - L’EX NUOTATORE E LA SHOWGIRL AVREBBERO TRASCORSO ALCUNI GIORNI INSIEME TRA MILANO E LA SVIZZERA – LA PALMAS, TORNATA SINGLE DOPO UN LUNGO LEGAME CON BRUMOTTI, CONTINUA A COLLEZIONARE SPORTIVI…

Da gazzetta.it

magnini palmas

Un nuovo amore per Filippo Magnini. Il settimanale “Chi” anticipa un’esclusiva che pubblicherà sul numero in edicola da domani: la nuova coppia del gossip sarebbe quella composta dall’ex velina Giorgia Palmas e dall’ex fuoriclasse del nuoto azzurro, due volte campione del mondo dei 100 metri stile libero. I due si frequentano da poco tempo e sono stati avvistati e fotografati prima a Milano, dove hanno pranzato insieme in un tavolo appartato, e poi in Svizzera per una cena romantica.

magnini montreal 2005

SINGLE — La Palmas è tornata single dopo un lungo legame con l’inviato di “Striscia” Vittorio Brumotti e Magnini è alla prima relazione seria dopo la fine della storia d’amore con Federica Pellegrini. Per la Palmas continua così la serie di compagni provenienti dalla sport: era stata infatti sposata con l’ex calciatore Davide Bombardini.

