28 nov 2018 12:22

DI MAIO SALTA IN GROPPA AL 'CAVALLINO' - CHARLES LECLERC DEBUTTA SULLA FERRARI E IL VICEPREMIER LO INCORAGGIA VIA INSTAGRAM: “HA 21 ANNI, FACCIAMOGLI TUTTI UN IN BOCCA AL LUPO!” – IL PILOTA MONEGASCO, CHE PRENDERA’ IL POSTO DI RAIKKONEN, HA COMPLETATO I PRIMISSIMI GIRI AD ABU DHABI A BORDO DELLA ROSSA CON BUONI TEMPI – VIDEO