MARADONA, ‘DORADOS’ E FRITTO! SVANISCE IL SOGNO PROMOZIONE DEI ‘DORADOS’, LA SQUADRA MESSICANA DEL 'PIBE': FINALE PERSA E RISSA SFIORATA - DIEGO, CONTESTATO DAI SUOI TIFOSI, NON L’HA PRESA BENE ED E’ STATO TRATTENUTO CON FORZA DALLA SICUREZZA…

Andrea Ferrari per gazzetta.it

Svanisce il sogno dei Dorados di Diego Armando Maradona. Niente promozione nella massima serie messicana, la squadra nella notte ha perso il ritorno della finale playoff della Liga de Ascenso contro l’Atletico San Luis 4-2 dopo i tempi supplementari.

Eppure per la squadra del Pibe de Oro si era messa molto bene, forte dell’1-0 della gara di andata, con il gol di Cordoba dopo 33 minuti; poi il pareggio della formazione di casa con Ibanez e il nuovo vantaggio ospite a inizio ripresa grazie alla rete di Edson Rivera. Sospinti da un grande pubblico, i ragazzi di Luis Alfonso Sosa hanno portato la finale ai supplementari per l’autorete di Barbosa e il gol di Gonzalez, per poi completare l’impresa al 104’ con Leandro Torres, entrato nel corso della ripresa. Il totale fa 4-3, Atletico promosso in Primera División, Dorados sconfitti e contestati.

ALTRA FOLLIA — Come ha vissuto la partita Maradona? Dalla tribuna, essendo stato espulso nella gara di andata, con il walkie-talkie in mano per suggerire il da farsi al vice Luis Islas. Le cose però non sono andate come previsto: dopo aver ereditato la squadra al tredicesimo posto in classifica e averla portata a un passo da una incredibile promozione, sono arrivati il k.o. di stanotte e la contestazione.

Maradona, uscito dallo stadio scortato dalla polizia, è stato bloccato con forza dagli uomini della sicurezza: l’ex campione del Napoli non ha preso bene i cori di sfottò dei suoi tifosi, delusi per il mancato salto di categoria, ed era visibilmente intenzionato a scagliarsi contro di essi, con il rischio di scatenare una rissa.

