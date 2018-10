MARSIGLIA-LAZIO AD ALTA TENSIONE – ALLARME PER LA PARTITA DI DOMANI DI EUROPA LEAGUE: TRA LE DUE TIFOSERIE C’E’ UNA RIVALITÀ MOLTO ACCESA – TUTTO INIZIO’ DA QUELLO STRISCIONE RUBATO DAGLI ULTRA’ BIANCOCELESTI NEL 1993: PER I FRANCESI FU UN’ONTA INCREDIBILE – INSIEME AI SOSTENITORI LAZIALI SONO ATTESI ANCHE…

Daniele Magliocchetti per “il Messaggero”

Una rivalità accesa. Tra le più vecchie a livello europeo per quel che riguarda il mondo ultras. Non è che si siano incrociate spesso, ma quando accade tra le tifoserie di Marsiglia e Lazio la tensione è sempre altissima.

A causa di uno striscione rubato il 4 agosto del 1993. All' Olimpico di Roma si giocava un' amichevole tra Lazio e Marsiglia, i francesi erano reduci dalla vittoria della Champions League sul Milan. Erano una squadra incredibile, piena zeppa di campioni.

I biancocelesti erano invece allenati da Zoff e l' epopea di Sergio Cragnotti era appena cominciato. La partita la vinse il Marsiglia, ma alla fine del primo tempo un paio di tifosi biancocelesti partirono dalla Nord e, senza essere notati dai tifosi francesi, durante l' intervallo della gara riuscirono a sfilare uno striscione lunghissimo attaccato in curva Sud, tutto bianco con la scritta Ultras.

Il furto non produsse conseguenze sul momento, ma per gli ultrà francesi fu un' onta incredibile. Perché perdere uno striscione in questo modo è un vero e proprio disonore. Per regole non scritte, quando accade una situazione simile, si dovrebbe addirittura sciogliere il gruppo, ma per i francesi non accadde.

Per i laziali, invece, si trattò di un trionfo, di una vittoria con un gol sotto l' incrocio dei pali.

La vendetta francese arrivò nove anni dopo in Champions. Quando gli ultrà marsigliesi videro comparire lo stesso pezzo di stoffa nella curva Nord della Lazio, decisero di cercare vendetta. Prima con pesanti scontri tra tifosi dopo la partita di Roma, ma soprattutto nel ritorno, giocato a novembre a Marsiglia.

La rivalità è dunque nata da quello striscione, anche se le diverse ideologie politiche delle due tifoserie, una di destra e l' altra di sinistra, hanno fatto il resto. In questi giorni, la città francese è tappezzata di volantini con su scritto Marsiglia è antifascista, e la tensione per la partita già da stasera sarà alta, visto che sono attesi circa 500 laziali. Insieme ai tifosi biancocelesti, sono attesi diversi sostenitori del Wisla Cracovia e Levski Sofia, gemellati da anni ormai.

