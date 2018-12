IL MEDICO-MOSTRO MANDA IN BANCAROTTA LA FEDERAZIONE USA DI GINNASTICA: TROPPE LE CAUSE PER MOLESTIE SESSUALI - OLTRE 100 LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO AVANZATE DA 350 ATLETE VITTIME DI LARRY NASSAR, IL DOTTOR DEL TEAM OLIMPICO CONDANNATO PER ABUSI SESSUALI LO SCORSO GENNAIO A 60 ANNI DI CARCERE

biles

Marco Bonarrigo per www.corriere.it

Usa Gymnastics, la federazione americana di ginnastica artistica che ha conquistato 115 medaglie olimpiche e segnato la storia della disciplina, sta per dichiarare bancarotta. L’adesione al Chapter 11 – la procedura di amministrazione controllata che negli Usa precede il fallimento – si è resa necessaria per fare fronte alle oltre cento cause di risarcimento avanzate da 350 ginnaste vittime di molestie sessuali.

Atlete ed ex atlete accusano i vertici federali di non essere mai intervenuti per bloccare Larry Nassar, il medico-mostro del team olimpico accusato di aver abusato centinaia di atlete e condannato, lo scorso gennaio, a 60 anni di carcere. Il processo a Nassar, che si è svolto davanti al tribunale di Ingham, nel Michigan, ha visto sfilare davanti alla giudice Rosemarie Aquilina oltre 160 atlete che hanno raccontato decenni di abusi e orrori. Una vicenda che ha scioccato gli Stati Uniti.

nassar

L’indagine, nata da una coraggiosa inchiesta del piccolo quotidiano Indianapolis Star, ha portato alla luce anche una fitta rete di complicità federali: a dispetto di ripetute segnalazioni, nessuno nella potente e ricca Usa Gymnastics – con cui Nasser collaborava già nel 1986 – ha mai fatto qualcosa per fermare il mostro a cui le atlete venivano inviate e raccomandate per trattamenti medici e manipolazioni osteopatiche. A testimoniare contro Nasser si è presentata anche Simone Biles, stella planetaria della ginnastica con le sue quattro medaglie d’oro ai Giochi di Rio e 14 titoli mondiali.

biles

Il completo rinnovamento dei vertici politici e amministrativi della federazione non è riuscito a frenare la valanga di cause civili e richieste di risarcimento. Ieri Kathryn Carson, la nuova responsabile della federazione, ha annunciato il ricorso al Capitolo 11 del Codice di Bancarotta. «Sono tempi durissimi per la ginnastica americana — ha spiegato Carson – e questa procedura ci consente di andare avanti, voltando pagina, con le attività di allenamento e competizione sia dei ragazzi che del team olimpico.

biles nassar

biles

Pagheremo debiti e risarcimenti fino all’ultimo centesimo grazie alle polizze assicurative sottoscritte in passato. Tutte le nostre iniziative — dal Capitolo 11, al lavoro di mediazione e cura dei sopravvissuti degli orribili abusi di Nassar alle iniziative di sicurezza che abbiamo implementato, al sostegno dei nostri atleti e club — sono prese con il l’ammissione delle colpe del passato e l’obiettivo di rendere la ginnastica negli Stati Uniti virtuosa e rispettosa degli atleti».

BILES biles LARRY NASSAR biles