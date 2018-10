A BRINDISI DUE MIGRANTI SONO STATI AGGREDITI CON LE MAZZE DA BASEBALL (UNO E’ FERITO IN MODO GRAVE) DA UN GRUPPO DI RAGAZZI CHE STAVA EFFETTUANDO UNA RONDA - SULL’AGGRESSIONE INDAGA LA DIGOS CHE STA CERCANDO DI CHIARIRE IL MOVENTE (RAZZISMO?) E LA DINAMICA - I FATTI SI SONO VERIFICATI VENERDÌ, STESSO GIORNO IN CUI UNA RAGAZZINA DI 15 ANNI AVEVA DENUNCIATO IN QUESTURA UNA PRESUNTA AGGRESSIONE SUBITA DA TRE STRANIERI, NON IDENTIFICATI...