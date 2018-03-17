alisson florenzi 2 giancarlo dotto florenzi
MESSI MALISSIMO, O FORSE NO... - DOTTO SUL SORTEGGIONE CHAMPIONS: "GIALLOROSSI SPACCIATI COL BARCELLONA? PROBABILMENTE SI’. MA POI PENSI AL 3 A 0 DEL 2002, ALL’INVEROSIMILE AIRONE DI FLORENZI, AD ALISSON, IL NOSTRO MURO DEL GUANTO, ALL’ORGOGLIO ANIMALE DI DE ROSSI, NAINGOO, E A DZEKO. E QUASI CI CREDI. SONO STRAFATTI COSÌ I TIFOSI DELLA ROMA..." - VIDEO-
alisson florenzi 2 giancarlo dotto florenzi
LA MAMMELLATA - VIAGGIO NEL MONDO DEL FETICISMO DEL SENO, TRA LATTOFILIA, ORGASMI DEI CAPEZZOLI, ASFISSIA TRA LE TETTE E TORTURA DELLE MAMMELLE: QUANDO SI TRASFORMA IN PERVERSIONE - OGGI LA MAXI-TETTA È IL NUOVO FALLO, LA FIGURA SESSUALE PREDOMINANTE NEGLI STATI UNITI (E NON SOLO), UNA VERA FISSAZIONE
GAFFE “BEATROCE” – IL MINISTRO DELLA SALUTE BEATRICE LORENZIN, ELETTA A MODENA, CONFONDE IL RITRATTO DI ENZO FERRARI CON QUELLO DI GINO PAOLI – A METTERCI UNA PEZZA E’ IL SINDACO: "PERÒ LA MOGLIE DI PAOLI È DI MODENA"…- VIDEO
TREMANO LE AGENZIE DI VIAGGIO: AMAZON SI BUTTA PURE NEL TURISMO? - SECONDO MORGAN STANLEY, IL PROSSIMO MERCATO CHE JEFF BEZOS VUOLE CONQUISTARE È QUELLO DEI VIAGGI: ‘POTREBBE TRANQUILLAMENTE INVESTIRE 620 MILIONI ALL’ANNO DI DOLLARI, CIOÈ LA CIFRA NECESSARIA A BOOKING.COM ED EXPEDIA PER MANTENERE IL LORO CATALOGO DI HOTEL E AEREI..."’
CHE BORDELLO LA VIA EMILIA!– IL BUSINESS DELLE CASE CHIUSE A PONTE ENZA: NEI GUAI 4 PERSONE – GLI ALLOGGI VENIVANO UTILIZZATI PER FAR PROSTITUIRE DONNE CINESI E SUDAMERICANE NULLA ERA LASCIATO AL CASO - LE 'ENTRENEUSE' POTEVANO CONTARE ANCHE SU UN SERVIZIO NAVETTA
ANCELOTTI SCALPITA PER TORNARE AD ALLENARE: LA NAZIONALE? VEDIAMO A GIUGNO" - "IL SORTEGGIO CHAMPIONS? PER LA JUVE E’ PIÙ ABBORDABILE. MI PIACE IL MILAN DI GATTUSO, ORA GIOCA DA SQUADRA. NAPOLI PIÙ BELLO? LO È ANCHE LA JUVE, CHE È PIÙ SOLIDA" – E POI IRONIZZA SULLA FOTO CON CLINTON: "SARÀ STATO CONTENTO DI AVERE UN RICORDO ASSIEME A ME.."
CAFONAL! THE SISTINE HORROR - ‘VOLETE SAPERE QUALE È UN SEGRETO DELLA CAPPELLA SISTINA? DOPO PIÙ DI 500 ANNI QUALCUNO È STATO IN GRADO DI TRASFORMARLA IN UNA BOIATA PAZZESCA’ – IL CRITICO D’ARTE FRANCESCO BONAMI STRONCA IL MEGA LIVE SHOW ‘GIUDIZIO UNIVERSALE’: “UN’OFFESA A TUTTO CIÒ DI CREATIVO ED ARTISTICO CHE ESISTE. MARCO BALICH È RIUSCITO A FAR RIVOLTARE NELLA TOMBA CECIL B. DE MILLE, GENE KELLY, ZEFFIRELLI, FELLINI, LENI RIEFENSTAHL, ARISTIDE TOGNI, MOIRA ORFEI E P.T. BARNUM” – LA PARATA DEI MORTI DI FAMA ALL’AUDITORIUM