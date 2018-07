MILAN REVOLUTION – CON SCARONI PRESIDENTE ARRIVA ANCHE LEONARDO COME DIRETTORE TECNICO, PER IL RUOLO DI AMMINISTRATORE DELEGATO IN LIZZA GAZIDIS (ARSENAL) E GANDINI, L'OUTSIDER È UVA (DG DELLA FIGC) – SUL MERCATO CACCIA A HIGUAIN: LA JUVE VUOLE 60 MILIONI…

Un "sabato mattina tempestoso". Le prime parole da neo presidente rossonero di Paolo Scaroni sembrano perfette per riassumere l’atto conclusivo del nuovo ribaltone societario, ma in realtà Scaroni ha dipinto in faccia un sorriso largo così: "Mi riferivo solo al meteo, eh... Per me questa nomina è un grande onore, perché sono un tifoso milanista". Da ieri il nuovo corso Elliott è iniziato. Scaroni per il momento assumerà anche le deleghe da a.d. in attesa che venga trovato l'accordo con uno dei candidati. I nomi sono quelli di Ivan Gazidis, direttore esecutivo dell’Arsenal, e Umberto Gandini, ex dirigente rossonero ora alla Roma (già contattato).

Potrebbero anche arrivare in coppia, ma pare più verosimile una poltrona sola, con il d.g. della Federcalcio Michele Uva possibile outsider. Leonardo sarà responsabile dell’area tecnica mentre anche il d.s. Mirabelli è in uscita. Ora la nuova proprietà studia il piano di rilancio ed è pronta a investire nei prossimi mesi fra i 100 e i 150 milioni, di cui 50 subito.

MONTOLIVO — Intanto spicca l'assenza di Riccardo Montolivo nella lista dei convocati per la tournée negli Usa: scelta tecnica di Gattuso, che considera l'ex capitano, all'ultimo anno di contratto, figura non più imprescindibile.

(…)Higuain è un pallino del futuro dt rossonero Higuain che lo voleva al Psg. LA Juve attende la maxi-offerta. 60 milioni è la cifra richiesta dai campioni d’Italia per evitare minusvalenze

