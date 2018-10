17 ott 2018 15:12

MISTER LI, GUAI A NON FINIRE – RITIRATO IN CINA IL PASSAPORTO ALL’EX PROPRIETARIO DEL MILAN - DOPO AVER PERSO IL CLUB ROSSONERO PER L'INCAPACITÀ DI RIMBORSARE IL DEBITO CON IL FONDO ELLIOTT, L'UOMO D'AFFARI RESIDENTE A HONG KONG È FINITO SOTTO ACCUSA IN PATRIA PER UN ALTRO PRESTITO NON ONORATO - I FATTI RISALGONO AL 2014