Da gazzetta.it

La strada per Edin Dzeko ed Emerson Palmieri è tracciata: è pronto il biglietto con un viaggio di sola andata, destinazione Londra. La doppia operazione che porterà l'attaccante bosniaco e l'esterno brasiliano al Chelsea è di fatto chiusa, per l'ufficialità mancano solo alcuni dettagli e difficilmente l'affare salterà all'ultimo minuto: la Roma incasserà in tutto 50 milioni di euro più bonus.

LA TELEFONATA — Per il bomber giallorosso è stata decisiva la giornata di ieri. Dzeko avrebbe voluto rimanere a lungo a Roma, dove da poco aveva anche acquistato casa; poi, una telefonata di Antonio Conte, una chiacchierata con la moglie e le garanzie dei Blues (contratto fino al 2021, dove guadagnerà più dei 4,5 milioni più bonus garantiti in giallorosso) hanno fatto cambiare idea al giocatore. Con molte probabilità, né Edin né Emerson faranno parte del gruppo che agli ordini di Di Francesco lascerà il ritiro di Cornaredo per la trasferta di Genova (domani si gioca il recupero con la Samp).

