IL MONDO DEL CALCIO PIANGE FRANCO COSTA, STORICO VOLTO DELLA RAI E DI 90° MINUTO CHE HA RACCONTATO JUVENTUS E TORO – LE INTERVISTE ALL’AVVOCATO NEGLI SPOGLIATOI E QUELLA VOLTA CHE IN UN LIBRO PARAGONO’ CON IRONIA LA SIGNORA ALLA DEMOCRAZIA CRISTIANA - VIDEO

platini franco costa

Da gazzetta.it

Giornalismo sportivo in lutto per la morte di Franco Costa, per oltre trent'anni volto noto della Rai e storico inviato di 90° minuto. Aveva 77 anni. Torinese, aveva lavorato da collaboratore anche nelle redazioni della Gazzetta dello Sport, Tuttosport, il Corriere della Sera e Stampa Sera. Assunto in RAI nel 1980 è diventato popolare al grande pubblico per le sue interviste a Gianni Agnelli e ai campioni bianconeri come Platini, Boniek, Zoff e gli altri. Ha scritto alcuni libri sui "suoi" personaggi: Juve ti amo, 100 anni da Signora, e "Signora & Signori, appunti segreti di viaggio dal 1968 a Platini.

franco costa

In un capitolo di questo libro raccontò come il club bianconero raccolse 13 milioni di voti a un concorso indetto dalla Domenica Sportiva che doveva eleggere la "squadra del cuore" dei tifosi: "Più di 13 milioni -scrisse con ironia Franco Costa- è il risultato che ha ottenuto la Democrazia Cristiana alle ultime elezioni politiche".

Franco Costa-Borsano