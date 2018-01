I MORSI DEL VIPERETTA – “LE ELEZIONI FIGC? UNA BUFFONATA. MALAGÒ LO HA DETTO PIÙ VOLTE CHE L'UNICA SOLUZIONE ERA CHE I TRE SI RITIRASSERO, VORREI CAPIRE COSA SIAMO ANDATI A FARE LÌ - 500 MILA EURO È COSTATA LA GIORNATA ELETTIVA. SI E' PERSA LA MISURA. MA È NORMALE CHE UN SENATORE DELLA REPUBBLICA COME SIBILIA INVITI I SUOI DELEGATI A VOTARE SCHEDA BIANCA?"

FERRERO

Matteo Pinci per la Repubblica

«È stata una buffonata», diceva lasciando la hall dell' Hilton di Fiumicino. Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è uno dei pochi elettori a non vergognarsi di dire veramente quello che pensa dell' assemblea elettiva.

Presidente, lei ha anche adombrato il sospetto che ci fosse un piano prestabilito in partenza per arrivare al commissariamento. Pensa per esempio a una regia del Coni?

«Io dico altro: Malagò lo ha detto più volte che l' unica soluzione era che i tre si ritirassero, vorrei capire cosa siamo andati a fare lì? Solo una brutta figura. Dall' inizio bisognava trovare una condivisione e una partecipazione perché il calcio ci guarda».

E di chi è la responsabilità di aver tenuto ugualmente l' assemblea?

«Non sta a me dire chi avrebbe dovuto o potuto fare un passo indietro. Ma c' è stato un mese per trovare un accordo, se non lo trovi devi rinviare il voto. Ora siamo tutti commissariati, la Federcalcio e la Lega. Dove siamo venti presidenti e non riusciamo a metterci d' accordo per scegliere un presidente e un amministratore delegato. Qualcosa non va, sono stanco di andare in questa direzione.

Dobbiamo chiederci cosa ci sta accadendo».

Ecco: che cosa sta accadendo?

massimo ferrero claudio lotito

«Che abbiamo passato un mese a parlare di seconde squadre, programmi, a dirci che la Spagna è meglio di noi, che gli inglesi sono più forti. Poi? Ci presentiamo in tre per cercare di vincere e alla fine dire "scusate ci siamo sbagliati". Sprecando una montagna di soldi».

Li ha contati?

«Cinquecentomila euro è costata la giornata elettiva. Vi sembra normale? La gente non arriva a fine mese, noi club facciamo pagare i biglietti anche 200 euro. Si è persa la misura».

Lei da dove ripartirebbe?

«Abbiamo dimenticato che il centro deve essere il pallone. Dobbiamo renderne conto ai nostri figli che vanno alla scuola calcio, che guardano le partite, che si appassionano allo sport.

FERRERO VIEPRETTA SAMP JUVE

L' avete visto l' Olimpico vuoto, domenica sera? Quattro anni fa io correvo a casa per vedere l' Italia ai Mondiali, si fermava la città. Mi ricordo che quando giravamo il film "Ultrà" durante i Mondiali del '90 ho dovuto garantire alla troupe che ci saremmo fermati per le riprese».

Non trova che la figuraccia dell' assemblea faccia quasi impallidire quella dei Mondiali?

FERRERO

«Una giornata di lavoro sprecata per tutti. Ma secondo voi, vi chiedo, è normale che un Senatore della Repubblica come Sibilia inviti i suoi delegati a votare scheda bianca? Io da qualcuno, oggi, mi sarei aspettato un passo indietro. Per il bene del calcio, non delle poltrone».

FERRERO 1 FERRERO