MOU, CON CHI CE L’AVEVI? “ANDATE A FANCULO, FIGLI DI PUTTANA” – LO UNITED RIMONTA E VINCE ALL'ULTIMO RESPIRO CONTRO IL NEWCASTLE, MOURINHO LASCIA IL CAMPO DICENDO PAROLACCE MENTRE L'OLD TRAFFORD LO OSANNA – “MAI VISTA IN 55 ANNI UNA CACCIA ALL’UOMO COME QUELLA DI CUI SONO STATO OGGETTO: LE SPECULAZIONI SUL MIO ESONERO CONTINUERANNO ANCHE DOPO QUESTO SUCCESSO"- VIDEO

Da gazzetta.it

mourinho man united 3

Una rimonta incredibile, che probabilmente gli ha salvato la panchina del Manchester United. Da 0-2 a 3-2 contro il Newcastle a Old Trafford, eppure José Mourinho è uscito dal terreno di gioco, dopo il triplice fischio finale, visibilmente arrabbiato. Il labiale, in portoghese, è difficilmente fraintendibile: "Andate a fanc... Figli di putt...". E ancora: "Vaffan...". Con chi ce l'aveva lo Speciale One? Forse i tifosi, che però dopo il gol del 3-2 hanno cantato per il loro allenatore?

mourinho 2

O magari con alcuni dei suoi giocatori o i giornalisti? Nelle interviste del dopopartita, Mourinho dopo la partita ha detto: "Mai vista nei miei 55 anni una caccia all’uomo come quella di cui sono stato oggetto. Io posso fronteggiare certe situazioni, ma la squadra, soprattutto i giovani, hanno giocato con la paura addosso. Nel primo tempo erano letteralmente nel panico. Le speculazioni sul mio esonero continueranno anche dopo questo successo - ha continuato il tecnico portoghese -. Oggi i giocatori hanno dato tutto nel secondo tempo. Non è una questione di sostituzioni, ma solo di voglia di vincere, mentalità e impegno. Nessuno è importante qui. Non lo sono io o uno qualsiasi dei giocatori, ma solo il club". Il resto della storia ci attende alla prossima partita dello United, dopo la sosta.

mourinho 1