24 ott 2018 10:00

A MOU-SO DURO - DOPO LA LEZIONE SUBITA DALLA JUVE, MOURINHO RISPONDE AI CORI DEI TIFOSI BIANCONERI MOSTRANDO TRE DITA, PER EVOCARE IL "TRIPLETE" VINTO CON L'INTER NEL 2010: “ERA LA RISPOSTA OVVIA, PER LORO FU IL MOMENTO PIÙ DURO...” – LE LODI DI BONUCCI E CHIELLINI: "DOVREBBERO TENERE UN CORSO UNIVERSITARIO AD HARVARD PER COME DIFENDONO" – E GEORGINA BALLA PER CR7- VIDEO