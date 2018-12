MOURINHO SPACCATUTTO - DOPO LE BORRACCE STAVOLTA LO "SPECIAL ONE" PRENDE A CALCI UN MURETTO PER PROTESTARE CONTRO UNA DECISIONE ARBITRALE E SPAVENTA UN GIOVANE TIFOSO DEL MANCHESTER UNITED. ECCO COME E’ FINITA- "RANIERI OH, OH, OH", CORI E OVAZIONI PER 'KING CLAUDIO' DAI TIFOSI DEL FULHAM E DEL LEICESTER CHE ALLA FINE PAREGGIANO – “E’ STATA UNA SERATA FANTASTICA” – VIDEO

Il Manchester United pareggia all’Old Trafford per 2-2 contro l’Arsenal in una gara in cui i Red Devils si sono trovati sotto nel punteggio per due volte. Una buona reazione d’orgoglio da parte dei padroni di casa, che in entrambe le circostanze hanno pareggiato i conti alla prima occasione disponibile. Non si è fatto attendere neanche Mourinho, che, in quanto a reazioni, ha dimostrato di essere nel vivo della partita, spaventando, però, un tifoso del Manchester United.

POLEMICA – Risultato sul 2-2. Fellaini, a centrocampo, entra in contrasto con Torreira che, sbattendo contro il belga, finisce a terra dolorante. In tutto questo, l’arbitro, girato di spalle, aveva involontariamente intercettato il pallone per due volte. Una situazione confusionaria, risolta con il fischio dell’arbitro ad assegnare la punizione all’Arsenal. La reazione di Mourinho è tutta da vedere: in piedi di scatto, dà un calcio al muro e ad una ringhiera alla sua destra, visibilmente contrario alla decisione presa, per poi tornare seduto. Conseguenza del gesto? Spaventare un giovane tifoso dello United.

SCUSE – Calmato lo spirito, Mourinho si rende conto dell’accaduto e, dopo aver realizzato, fissa il ragazzo spaventato e ride. Ma, a quanto pare, al tecnico portoghese non basta, e per farsi perdonare definitivamente si alza e allunga la mano verso il giovane tifoso, che ricambia entusiasta la stretta di mano tra gli applausi dei tifosi dello United. Un episodio singolare, che, per qualche secondo, ha distratto Mourinho dalla battaglia che si stava giocando in campo. Anche se l’interazione con il giovane fan non lo ha certo reso meno arrabbiato contro i suoi. Che, per loro fortuna, non erano dalla parte del muro quando la furia del tecnico si è scatenata contro le pareti di Old Trafford. Per inciso, forse l’unica cosa con cui lo Special One non se l’era ancora presa in questa stagione così piena di problemi!

L'allenatore dei Cottagers accolto da un coro e applausi all'ingresso in campo. Tra i ricordi dell'impresa del 2016 e le speranze di salvezza oggi: "Per me è stata una serata fantastica".

La squadra con la quale ha scritto le pagine più belle della sua storia calcistica, conquistando nel 2016 un insperato titolo in Premier League, e quella che è chiamato a mantenere nella prima serie del calcio inglese. Per Claudio Ranieri, la sfida di Craven Cottage tra Fulham e Leicester ha rappresentato un incrocio di ricordi ed emozioni, da vivere nel segno di Vichai Srivaddhanaprabha, il presidente delle Foxes scomparso qualche settimana fa in un tragico incidente in elicottero. In quella che è la nuova casa di Ranieri dal 14 novembre, le due squadre non sono andate oltre l'1-1: Aboubakar Kamara ha portato in vantaggio i Cottagers nel finale di primo tempo, James Maddison ha pareggiato i conti a 20 minuti dalla fine.

Il momento più emozionante della serata londinese, però, si è vissuto all'ingresso in campo delle due squadre: tifoserie unite in un solo coro, urlando il nome di Claudio Ranieri, l'allenatore del Testaccio che si è guadagnato un posto di rilievo nella Hall of Fame del calcio inglese. Secondi lunghissimi e densi di stima al tempo stesso.

Riconoscenza da parte dei tifosi del Leicester, fiducia dai fan del Fulham, che oggi condivide l'ultima posizione in classifica con Southampton e Burnley, ma si trova a un solo punto dalla salvezza. Così è nato il mix nel segno di Claudio Ranieri, che ha reso ancor più speciale la notte di Craven Cottage. "È stata un'esperienza fantastica, sin dall'inizio della partita - le parole dell'allenatore italiano - quando i tifosi di entrambe le squadre hanno urlato il mio nome. Dopo però ero concentrato sulla partita". Poi la parola è passata al campo, che ha esibito novanta minuti di calcio all'inglese. Fatto di grinta, cuore, muscoli e con la solita pioggia. Per un 1-1 che alla fine, forse, ha accontentato tutti. "Il pareggio è stato giusto - il commento di Ranieri - noi dobbiamo lottare e presto o tardi torneremo a vincere". Intanto, nella notte di Craven Cottage il vincitore è stato uno solo: Claudio Ranieri.

