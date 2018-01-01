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CONFESSIONE DI UNA ‘’SCAMBISTA’’ - “SONO STATA IO A PROPORLO PERCHÉ CREDO CHE LA COPPIA MONOGAMA LIMITI LA SESSUALITÀ E PORTI ALL’INFEDELTÀ. COSÌ, NOI SIAMO TOTALMENTE DEVOTI L’UNO ALL’ALTRO'' - “ALL’INIZIO TI SENTI STRANA MA POI È LIBERATORIO, FA BENE ALLA VITA SESSUALE DI COPPIA’’
IL SONDAGGIO DI ILVO DIAMANTI - COME UN ANNO FA, CIRCA UN TERZO DEGLI ITALIANI HA IDENTIFICATO IL BERSAGLIO DEL PROPRIO RISENTIMENTO IN MATTEO RENZI - SALVINI MIRA A IMPORSI COME BARICENTRO DEL RISENTIMENTO POLITICO, IN CONCORRENZA CON IL M5S. SENZA LIMITI, NÉ RIFERIMENTI GEOGRAFICI - SECONDO GLI ITALIANI, IL 2018 NON SARÀ "MIGLIORE". SEMMAI, "MENO PEGGIO"
CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - ECCO I TITOLI CHE FARANNO GUADAGNARE NEL 2018 - OLTRE AI PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO E AI VECCHI TECNOLOGICI DIMENTICATI, DALLE FUSIONI BANCARIE POSSONO ARRIVARE PARECCHIE SORPRESE POSITIVE - E SE MILANO SUPERA I 24.500 PUNTI LA CORSA DEL TORO DURERÀ A LUNGO
IN ATTESA DELLA LEGGE, BENVENUTI ALLO IUS SOLI DEL CIBO – NIOLA: ‘’DAL PROVOLONE DEL MONACO E LA VACCA JERSEY, L'IDENTITÀ GASTRONOMICA È FIGLIA DI MIGRAZIONI - QUEL CHE LEGA UN PRODOTTO A UNA TERRA NON È IL CERTIFICATO DI NASCITA, MA QUELLO DI ADOZIONE - ECCO PERCHÉ SPESSO LA TAVOLA UNISCE LADDOVE IDEOLOGIE E RELIGIONI DIVIDONO’’
SCIOCCHEZZAIO PALLONARO - PAOLA FERRARI: “ODDO, NON SORRIDA CON QUEGLI OCCHI” - LE CONFUSIONI DI CRAVERO: “LA PARTITA DEVE PARTIRE” - E GATTUSO “RINGHIA” AL CENONE DI SAN SILVESTRO: “STO PENSANDO CHE I GIOCATORI ADESSO HANNO UN GIORNO LIBERO, È CAPODANNO E CHISSÀ COME SI PRESENTERANNO AL PROSSIMO ALLENAMENTO"
NATALE GAYO! IN QUESTE ORE SU TUTTE LE BAKEKE, APP E MAIL BRILLANO IMMAGINI D’AUGURI DAL SAPORE BLASFEMO. IN CUI I PRESEPI E LE PALLE DI NATALE DIVENTANO SIMBOLI DI UNA SESSUALITÀ PECORINA E PECORECCIA - BABBO NATALE UN SIMBOLO DI PIACERE TRASGRESSIVO, ELETTO A ICONA EROTICA DELLA GAYETUDINE