1. NAINGGOLAN, CAPODANNO ESAGERATO: SIGARETTE, ALCOL E BESTEMMIE. POI LE SCUSE
2. CHE AL BELGA PIACCIA BERE QUALCHE BICCHIERE IN PIÙ E FUMARE NON È UN MISTERO, LUI STESSO LO HA RACCONTATO PIÙ VOLTE, MA STANOTTE IL CENTROCAMPISTA GIALLOROSSO HA PUBBLICATO VARI VIDEO SU INSTAGRAM, SEGUITI IN TEMPO REALE DA MIGLIAIA DI PERSONE, IN CUI OLTRE A BRINDARE RIPETUTAMENTE E A FUMARE, GIOCA UNA PARTITA DI PADDLE CON GLI AMICI DICENDO MENTRE RIDE: "SONO UBRIACO FRACICO" E POI BESTEMMIA PIÙ VOLTE
3. RADJA NON HA GRADITO IL CLAMORE SUI SOCIAL: "ANCHE A CAPODANNO PENSATE A FARE LE NOTIZIE... AUGURO UN BUON ANNO A TUTTI TRANNE A QUELLI... FATEVI UNA VITA" - VIDEO

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Chiara Zucchelli per gazzetta.it
 

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Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro il Torino, la sconfitta contro la Juve e il pareggio contro il Sassuolo, a complicare le cose in casa Roma è arrivata la diretta di Capodanno di Radja Nainggolan. Che al belga piaccia bere qualche bicchiere in più e fumare non è un mistero, lui stesso lo ha raccontato più volte, ma stanotte il centrocampista giallorosso ha pubblicato vari video su Instagram, seguiti in tempo reale da migliaia di persone, in cui oltre a brindare ripetutamente e a fumare, gioca una partita di paddle con gli amici dicendo mentre ride: "Sono ubriaco fracico" e poi bestemmia più volte. Come sempre in questi casi, il video è finito sul web (Nainggolan stamattina è in tendenza su Twitter) e poi su vari portali d’informazione, cosa che Radja non ha gradito: "Anche a Capodanno pensate a fare le notizie... auguro un buon anno a tutti tranne a quelli... fatevi una vita".
 

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LA ROMA — Il centrocampista belga si è però reso conto di aver esagerato, e nel tardo pomeriggio, dopo un confronto a Trigoria con dirigenti e allenatore, ha pubblicato su Instagram le sue scuse: "Sono dispiaciuto per quando accaduto stanotte - ha scritto il centrocampista della Roma -. Lo sapete, mi piace star bene con gli amici e amo festeggiare il Capodanno. Ma la notte scorsa sono andato oltre: la vedevo come una serata particolare, dove si può anche esagerare un po’... certo non intendevo dare un esempio negativo. Per questo ritengo di dover chiedere scusa per le mie parole e il mio completamento. Sempre forza Roma".
 

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Da parte della società giallorossa nessuna reazione ufficiale. Ovvio che il video sia stato poco gradito, ma la Roma ha scelto di non commentare e ha deciso di risolvere la questione internamente. Il tecnico aveva lasciato la serata libera, i giocatori hanno pubblicato video e foto delle loro feste (i brasiliani insieme, Karsdorp a casa con tanto di proposta di matrimonio alla fidanzata, Pellegrini con amici al Karaoke, Strootman ed El Shaarawy in famiglia, così come Perotti e Dzeko in Croazia), ma a far discutere è stato soltanto Nainggolan.
 

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I TIFOSI — Il belga divide i tifosi: in tanti lo difendono perché "è sempre uno dei migliori" e perché "non ha mai nascosto la sua vera natura, quella di un normale ragazzo di 30 anni", tanti altri lo criticano: "Te la prendi con la stampa, ma il video lo hai fatto tu", oppure: "Complimenti, bella immagine che dai di te e della Roma". Stesso discorso per quanto riguarda il Belgio, dove Radja spesso è finito sotto accusa per la sua vita privata. E chissà se questo video, con il Mondiale in programma tra sei mesi, influirà sul rapporto non proprio idilliaco con il c.t. Martinez.

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