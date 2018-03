NANI CHE SI CREDONO GIGANTI! RISSA SULL'AEREO DI LINEA, IL PORTOGHESE PRENDE A TESTATE UN TIFOSO E POI ACCUSA LA LAZIO: “LA PROSSIMA VOLTA PRENDETE UN CHARTER. A MANCHESTER E ALTROVE NON MI È MAI SUCCESSO QUALCOSA DI SIMILE" - LA FRASE CHE HA SCATENATO LA REAZIONE DI NANI…

nani

Da www.cittaceleste.it

Furioso con se stesso, ma ora ancora di più con l’ambiente biancoceleste e persino con la società per non aver preso un charter: «A Manchester e altrove non mi è mai successo di viaggiare con un aereo di linea ed essere esposto a qualcosa di simile», le parole raccolte in esclusiva da Cittaceleste di Nani al diesse Tare, che pure lo ha difeso insieme ad altri sei uomini della Lazio per sedare la rissa a bordo.

Il portoghese contestato nel viaggio di ritorno Alitalia da Cagliari verso la capitale, ieri, ha reagito malamente. Luis avrebbe addirittura rifilato una testata al tifoso che, passando per dirigersi verso il bagno, lo aveva distolto dal suo sonno con due forti pacche sul petto: «Svegliati, che giovedì dobbiamo passare il turno in Europa League a Kiev».

nani