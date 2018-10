"VERGOGNA, RIDICOLI!" - VINCENZO IAQUINTA CONDANNATO A 2 ANNI NEL PROCESSO ‘’NDRANGHETA EMILIA’, SI INFURIA E ESCE DALL’AULA GRIDANDO DURANTE LA LETTURA DELLA SENTENZA – PER L’EX ATTACCANTE DELLA JUVENTUS E DELL’ITALIA CAMPIONE DEL MONDO NEL 2006 È CADUTA L’AGGRAVANTE MAFIOSA. NON COSI’ PER IL PADRE CONDANNATO A 19 ANNI…