LE AUTOCOMBUSTIONI DI SPALLETTI - “MA CE LA STA TIRANDO?”, IL TECNICO DELL’INTER SE LA PRENDE CON L’INVIATO DI ‘TUTTOSPORT’: “E' RIPARTITO IL CONDIZIONAMENTO...BASTA RANDELLATE E POI TI INVITIAMO ALLA FESTA FINALE” – "CON LA ROMA NON E’ DECISIVA – TOTTI? SE LO INCONTRO, LO ABBRACCERO’ – SU NAINGGOLAN: "E’ UN ALIENO"

Da www.fcinter1908.it

LUCIANO SPALLETTI

“A Roma aveva detto ‘se non vinco me ne vado’. E’ un concetto applicabile anche a Milano oppure qui si sente all’inizio di un progetto?”. Questa domanda, fatta dall’inviato di Tuttosport, ha scatenato la reazione di Luciano Spalletti in conferenza stampa, con il tecnico che ha lanciato qualche frecciatina al giornalista: “Ma ce la sta tirando? Ce la vuole tirare? E’ ripartito il condizionamento, prima lo facevate sulla prima sconfitta. Non ce la voleva tirare, ce la voleva proprio randellare dietro, tirare era più elegante. Ce l’ha menata là”

.

spalletti

Poi Spalletti si è addentrato nella risposta: “Non penso che qui sia la stessa situazione che ho vissuto a Roma. Abbiamo iniziato un progetto e stiamo continuando a fare le cose per migliorarci, la mia intenzione è comunque quella di fare un buon lavoro rispettando quelli che sono gli accordi contrattuali”.

Ma a fine conferenza, il tecnico è tornato a stuzzicare il collega, parlando dei possibili miglioramenti dei giocatori della rosa: “Sono tutte cose che ci possono dare la soluzione per arrivare là dove vogliamo arrivare e dove poi lo invitiamo alla festa finale”, ha detto Spalletti, indicando proprio l’inviato di Tuttosport.

spalletti