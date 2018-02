MOURINHO SCATENA IL "VAR" WEST! “SIETE CONTENTI?”, IN FA CUP L’ARBITRO ANNULLA UNA RETE ALLO UNITED CON L’AUSILIO DELLA MOVIOLA IN CAMPO MA LE LINEE STORTE DEL VAR INGANNANO IL DIRETTORE DI GARA- IRONIA IN TV E IRA DI MOU: "È QUESTO L’AIUTO TECNOLOGICO?"

Massimiliano Vitelli per gazzetta.it

Huddersfield Town-Manchester United

L’arbitro Kevin Friend annulla un gol a Mata durante Huddersfield Town-Manchester United valevole per il quinto turno di FA Cup (0-2 risultato finale) dopo essersi avvalso dell’ausilio del Var. E scoppia la polemica. Perché le immagini poi rese pubbliche non solo sembrano invece evidenziare la posizione regolare dello spagnolo, ma mostrano anche in che modo bizzarro la tecnologia abbia “ingannato” il direttore di gara.

IN LINEA? — L’episodio arriva poco prima della fine del primo tempo, con il Manchester United in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Lukaku. Young vola sull’out di destra e crossa basso. Mata si fa trovare puntuale all’appuntamento, controlla, scarta il portiere e deposita in rete.

L’arbitro Friend però non è sicuro della posizione dell’ex Chelsea e decide di utilizzare il Var. Qualche secondo dopo dalla “regia” arriva la decisione: fuorigioco. Ma cosa hanno visto? La risposta lascia basiti. Le linee che dovrebbero aiutare a capire se l’azione è regolare sono tutte storte, sembrano essere state tracciate da un bambino a mano libera!

mourinho

NESSUNA GARANZIA — Con il Manchester United compatto a protestare, dai maxi-schermi del John Smith’s Stadium arriva un messaggio che sa di beffa. “L’obiettivo del Var non è raggiungere il 100% di sicurezza, ma quello di scongiurare gli errori evidenti”.

IRONIA TV — Durante l’intervallo del match, il commentatore di BT Sport mostra le immagini e se la ride di gusto. “Le linee sono traballanti! Ma che tecnologia è?”. Anche l’ex centrocampista del Leicester City Robert Savage, chiamato ad esprimere la sua opinione, attacca il Var. “Incredibile, queste non sono linee, è un caos”.

Mourinho

"APPLICATE LE REGOLE" — A fine match José Mourinho si presenta ai microfoni carico come una mina. “Sono contenti di ciò che hanno fatto? È questo l’aiuto tecnologico del quale hanno bisogno? Invece di improvvisare dovrebbero applicare ciò che è scritto nei protocolli e cioè che il Var deve intervenire quando le immagini dimostrano una situazione chiara ed evidente. In questo caso vi sembra sia così?”.