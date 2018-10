NEYMAR E LA GNOCCHISSIMA ATTRICE BRUNA MARQUEZINE SI SONO LASCIATI: PER COLPA DI BOLSONARO? – LA EX FIDANZATA DELL’ATTACCANTE DEL PSG CONFERMA LA ROTTURA: “HA DECISO LUI. NON C’È ALCUN COLLEGAMENTO CON LA DIFFERENTE VISIONE POLITICA” – SECONDO I MEDIA BRASILIANI LA MARQUEZINE AVREBBE VIETATO A NEYMAR DI ESPRIMERE IL SUO GRADIMENTO PUBBLICO PER JAIR BOLSONARO…

E’ ufficialmente terminata la storia d’amore tra il brasiliano Neymar e la bellissima attrice Bruna Marquezine. La conferma è arrivata in queste ore direttamente dall’ormai ex fidanzata dell’attaccante del PSG, che in una intervista a Vogue Brazil ha dichiarato: “E’ finita. E’ stata una sua decisione. Chiederò che non si parli più di questa cosa perché non mi piace parlare della mia vita personale. Ho molto rispetto per lui e affetto per ciò che abbiamo vissuto insieme.

Voglio solo dire che dietro alla rottura non c’è alcun collegamento con la differente visione politica, visto che ci troviamo in un momento critico e pericoloso per il Brasile”. Cosa c’entra la politica? Qualche settimana fa, secondo la cronaca brasiliana, la Marquezine avrebbe vietato a Neymar di esprimere il suo gradimento pubblico per Jair Bolsonaro, il candidato di estrema destra alle presidenziali già sostenuto da Ronaldinho e Rivaldo.

