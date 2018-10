Da www.oggi.it

Wanda Nara e Mauro Icardi festeggiano la piccola Isabella con un maxi party (super trash) in famiglia… nerazzurra. Il capitano dell’Inter e l’esplosiva moglie-manager-conduttrice hanno organizzato la festa da Vanilla Bakery, a Milano, con tanti compagni di squadra con i propri figli. Torta da sposa, rose a cascata e perfino un “vero” unicorno (un povero cavallino bianco “travestito”): guarda che festa esagerata!

“LE FEMMINE SONO TREMENDE” - Benedicto, Costantino e Valentino (avuti dal suo ex Maxi Lopez) e Francesca (prima nata dall’unione con Icardi): tutti i figli della coppia sono intorno all’ultima arrivata di casa – pardon in super attico con vista San Siro – che compie gli anni. “Le femmine sono tremende, mentre i maschi sono attirati dal calcio però devono giocare solo se si divertono. Non li presso in alcun modo”, ha raccontato Wanda a Silvia Toffanin, nello studio di Verissimo.

IO VORREI IL SESTO FIGLIO, MA…” - “Io vorrei fare anche un sesto figlio”, ha proseguito, “ma Mauro non vuole assolutamente. In realtà voleva solo Francesca. Si sarebbe fermato, poi l’ho convinto ed è arrivata anche Isabella”. Un papà tenero e permissivo… anche troppo: “A volte parla ai figli come un amico”, prosegue e secondo me non è giusto perché con le parole adatte bisogna far capire ai bambini quando sbagliano. Però lo invidio: ha una pazienza che io non ho”.

È STATA ASSOLTA - La moglie del bomber nerazzurro festeggia anche la sua assoluzione. La Procura di Milano aveva chiesto 4 mesi di carcere per Wanda Nara, rea di aver diffuso sui social il numero di cellulare dell’ex marito, l’attaccante argentino Maxi Lopez (che ora gioca al Vasco da Gama, in Brasile). I rapporti con il padre dei suoi primi tre figli, ha dichiarato lei nell’intervista alla Toffanin, sono migliorati. “Lui è lontano fisicamente, ma la tecnologia ci aiuta a sentirci. Non so se io ci riuscirei. Quando ci si separa il rapporto è complicato ma entrambi pensiamo al bene dei bambini”.