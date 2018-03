NOTTE DI COPPE, DI 'GAMBONI' E DI SPINTONI – DELIRIO ALL’OLIMPICO, RACCATTAPALLE 16ENNE COLPITO DA FERREYRA DELLO SHAKHTAR. MA LO PERDONA (VIDEO) – FESTA SOCIAL DEI GIALLOROSSI: CELEBRATO IL ‘GAMBONE’ DI BRUNO PERES DECISIVO COL SUO SALVATAGGIO ALL’ANDATA – PEROTTI IN LODE DI DE ROSSI - FLORENZI: “SERATA DA GLADIATORI” – TOTTI TWEET - E GERSON: “LA GLORIA E’ DI DIO…” - VIDEO

raccattapalle colpito

Chiara Zucchelli per gazzetta.it

Alla fine il buonsenso maggiore ce l’ha avuto proprio Matteo Cancellieri, il raccattapalle sedicenne che ieri è stato spintonato all’Olimpico, sotto la Tribuna Tevere, da Ferreyra dello Shakhtar: "Grazie a tutti coloro che si sono preoccupati. Tutto bene, per fortuna. È stato solo un gesto di rabbia incontrollato da parte del giocatore. È un essere umano anche lui". Prima di lasciare lo stadio, con una borsa del ghiaccio sul ginocchio e un po’ di dolore alla mano, l’attaccante dell’Under 16 della Roma, pupillo di Bruno Conti, ha ricevuto, tramite Alisson, le scuse proprio di Ferreyra, che in un momento di grande nervosismo per lo Shakhtar lo ha spinto oltre i cartelloni pubblicitari, per un ritardo nella riconsegna del pallone, provocando la reazione di tutta la Roma.

gerson e la festa roma

STORIE — La società, per tutelarlo, aveva deciso di non rivelare neppure il nome, ma il ragazzo, su Instagram, non ha avuto problemi a rassicurare tutti sulle sue condizioni. Domenica dovrebbe scendere in campo tranquillamente con l’Under16 contro il Crotone. La spinta di Ferreyra sarà giusto un ricordo, magari da raccontare tra qualche anno quando giocherà in Serie A.

Come un illustre predecessore: Gianluca Caprari, oggi attaccante della Samp, ieri raccattapalle della Roma. Durante una partita all’Olimpico contro il Palermo, il gol di Mancini su azione da calcio d'angolo era stato “favorito” dalla prontezza con cui Caprari, 14 anni, attaccante nei Giovanissimi Nazionali, aveva sistemato il pallone accanto alla bandierina, facendo tra l’altro infuriare Zamparini. C’era Spalletti in panchina, era il 2008, giusto dieci anni fa. Giusto l’ultima volta che la Roma era andata ai quarti di finale di Champions. Corsi e ricorsi storici di una notte che tutti a Trigoria non dimenticheranno. Matteo Cancellieri compreso.

florenzi totti tweet boniek strootman perotti fazio dzeko spogliatoio roma

rizzitelli vestito da zorro