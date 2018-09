NOTTE DA INCUBO PER L’ITALVOLLEY – A TORINO LA SERBIA SCHIACCIA ZAYTSEV E COMPAGNI – LO ZAR E JUANTORENA IN OMBRA, LE BATTUTE DI ATANASIJEVIC E COMPAGNI METTONO IN CRISI GLI AZZURRI – VENERDI’ MATCH DECISIVO CONTRO LA POLONIA MA TUTTO DIPENDE DALL'INCONTRO DI DOMANI TRA SERBIA E POLACCHI, MARINO BARTOLETTI RICORDA IL 'BISCOTTO' AI DANNI DELLA FRANCIA E PIZZICA IL PUBBLICO DI TORINO: "POTREBBE FARE DI PIU'"

Pesante sconfitta per l'Italvolley nella prima gara della Final Six dei Mondiali. Gli azzurri hanno ceduto 3-0 alla Serbia con i seguenti parziali: 25-15, 25-20, 25-18. Davanti ai 15mila spettatori del PalaAlpitour, l'Italia parte male. Il primo set è dominato dalla Serbia che chiude 25-15. La reazione di Zaytsev e compagni non si fa attendere, alla ripresa c'è equilibrio ma dura solo fino al 6-6, poi una schiacciata di Atanasijevic dà un nuovo slancio ai serbi che passano a condurre fino al + 4 (7-11 e poi dopo 10-14).

L'Italia non riesce a colmare il gap (Zaytsev e Juantorena non segnano come avviene di solito) e cede anche il secondo set con il punteggio di 25-20. La musica non cambia neppure nel terzo set, l'Italia non riesce ad esprimersi al meglio e cede a 18 anche il terzo parziale. Venerdì, alle 21.15, di nuovo in campo: c'è la Polonia.

Tutto è perduto. Tutto è possibile. Prima batosta per l'Italia ai Mondiali di pallavolo, purtroppo proprio all'esordio della Final Six contro la Serbia. Il commento tecnico? Ci hanno preso a pallate. Non siamo mai stati in partita. Ora la nostra sopravvivenza dipende da due cose: dall'incontro di domani fra Polonia e Serbia (che hanno biscottato ed escluso la Francia con un match vinto con sospetta facilità dai polacchi contro i nostri bravi, furbi e maliziosi dirimpettai balcanici) e da un recupero del nostro orgoglio, del nostro talento e della nostra voglia di vincere. Anche il pubblico di Torino potrebbe fare di più.

