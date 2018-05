LA NOTTE DEL "MAESTRO"! A SAN SIRO PARATA DI CAMPIONISSIMI PER L’ADDIO DI PIRLO: TUTTE LE GAG – VIDEO - BUFFON SUL PSG: "NON HO ANCORA DECISO". E RIBADISCE IL NO ALL'ITALIA: "NON VOGLIO ESSERE UN PESO" – TRIPLETTA DI INZAGHI, VIERI SCATENATO NELLO SPOGLIATOIO DELL’INTER: "HANNO TOLTO IL MIO NOME PERCHE’ SONO IN CAUSA CON I NERAZZURRI" – E CASSANO... – VIDEO

Da gazzetta.it

pirlo col figlio

Andrea Pirlo in campo per l'ultima volta e dire addio al calcio giocato nella "Notte del Maestro". Una grandissima festa, con campioni di tutto il mondo arrivati per l'occasione: da Maldini a Buffon, da Baggio a Lampard, tutti hanno giocato con il Maestro tra Inter, Milan, Juventus, Nazionale fino alla Mls. E non mancano i big della panchina: Conte e Ancelotti guidano la squadra dei "bianchi", Donadoni, Tassotti e Allegri i "blu". E' stato uno spettacolo di grande livello, con tanti campioni che, anche con qualche chilo in più, sanno dare ancora spettacolo col pallone. In un San Siro che si è esaltato per i tanti fuoriclasse in campo, la partita tra bianchi e blu è finita 7-7 con tripletta finale di Pippo Inzaghi.

ronaldo roberto baggio

2. BUFFON

buffon gattuso

Da gazzetta.it

Gigi Buffon e il Paris Saint Germain sono vicini. In giornata il club parigino ha nuovamente alzato la posta, mentre l'agente e l'avvocato di Buffon sono a Parigi per continuare la trattativa. In serata, a San Siro per l'addio di Pirlo, l'ex portiere della Juve ha fatto il punto della situazione. "Il Psg? Ho bisogno di prendermi una settimana per stare sereno e a bocce ferme analizzare tutte le cose del caso. A 40 anni devo prendere le decisioni più giuste con razionalità. Se parlo francese? No.."

LA TRATTATIVA — Oltre a un ricchissimo biennale, circa 4 milioni netti a stagione per due anni, all'ormai ex portiere della Juventus la proprietà del Psg ha offerto anche un ruolo da testimonial nel Mondiale del 2022 che i qatarioti organizzeranno in casa.

seedorf pirlo

RESTA IL NO ALL'ITALIA — Sempre durante l'addio di Pirlo, Buffon ha ribadito il suo no all'Italia: "Siccome in Nazionale mi sembra di essere diventato un problema negli ultimi due anni, per la stima e l'orgoglio che ho per me stesso, levo l'imbarazzo a tutti. In una situazione di disagio non ci sto bene. Perché non giocherò con l'Olanda a Torino? Perché sinceramente sono sempre stato un valore aggiunto delle mie squadre, sono sempre stato percepito così. Sono sempre stato invitato alle feste perché considerato un giocatore importante. Se gli altri non la pensano così, e non dico i tecnici e le persone della Nazionale, ne prendo atto e prendo le decisioni del caso".

pirlo applausi

3. VIERI SCATENATO

Da sportmediaset.mediaset.it

vieri 4

Divertente siparietto con protagonista lo scatenato Bobo Vieri nei minuti che hanno preceduto l'inizio del match d'addio di Andrea Pirlo a San Siro. L'ex attaccante di Juve, Inter e Milan si è ritrovato nello spogliatoio dell'Inter e - come sempre - ha documentato tutto su Instagram. C'è stato un fatto che, però, lo ha indispettito. Si è accorto che nello spogliatoio nerazzurro, sulle pareti, ci sono i nomi di tanti campioni nerazzurri, come Zanetti, Milito ecc. Non c'è il suo nome, e Vieri, tirando anche una frecciatina ("Non ci sono perché sono in causa con l'Inter") si è preso una piccola rivincita apponendo con un foglio il suo cognome con il numero 32…

4. CASSANO ALLA PARTITA DI PIRLO: “MIO FUTURO? NON SO. ADANI? MENAVA COME UN FABBRO”

Da www.fcinter1908.it

totti cassano pippo inzaghi di natale

-Antonio, si ritira Iniesta, dimmi qualcosa…

Uno dei quattro giocatori che più mi piacciono nella storia del calcio, con Messi Xavi e Riquelme.

-Se segni esulti?

Non ce la faccio a segnare, come faccio. Tra me e Adani secondo te chi corre?

-Dove giochi l’anno prossimo?

Non lo so, stasera voglio solo divertirmi con i miei amici. Doppietta in Ungheria mia, doppio assist di Pirlo e siamo diventati amici così. Avevamo un feeling particolare.

rui costa seedorf vieri cassano pirlo 1

-E Adani?

Adani è meglio da opinionista, da calciatore menava come un fabbro.

la notte del maestro squadra bianca borriello e pirlo cassano adani trevisani e cattaneo