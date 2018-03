ZERO NUMERO UNO - LO SPETTACOLO-EVENTO “ZEROVSKIJ - SOLO PER AMORE” È PRIMO AL BOTTEGHINO DI LUNEDÌ E MARTEDÌ (OGGI ULTIMO GIORNO DI PROGRAMMAZIONE): QUASI 300MILA EURO, SUPERA ‘TOMB RAIDER’ E ‘METTI LA NONNA IN FREEZER’ - E PENSARE CHE LA RAI NON L'HA COMPRATO PER 400 MILA EURO - L’INTERVISTA A "VANITY FAIR": LA PERIFERIA, IL MARCIAPIEDE ("E’ ARRIVATA LA SPOSA, MI DICEVANO”) E GLI SCHIAFFI DEGLI AUTOMOBILISTI