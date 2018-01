PALLOTTA, MA CHE STAI A DI’? - "LA ROMA VALE GIA’ COME NAPOLI E JUVENTUS” (PECCATO CHE IN CLASSIFICA SIA STACCATA DI 12 PUNTI DAL PRIMO POSTO) – "LO STADIO? A ROMA LO VOGLIONO TUTTI TRANNE I LAZIALI" - POI NICCHIA SUL MERCATO: “QUESTA SQUADRA HA DIMOSTRATO DI AVERE TALENTO” – PERES E SKORUPSKI VIA E POI ASSALTO AL TERZINO DESTRO

"Il mercato? Sono sincero: quando ho visto giocare la Roma fino alla partita con il Genoa o contro la Juventus non ho mai avuto la sensazione di dover cambiare o di dover comprare. Abbiamo avuto un paio di scivoloni, ma la squadra prima ha dimostrato di avere tanto talento, anche in Champions. E abbiamo i mezzi per competere con Napoli e Juventus. Lo stadio? Fondamentale". Così James Pallotta sul mercato (e non solo) dalla The O2 Arena, dove si è recato in serata per assistere alla partita della Nba tra Boston Celtics e Philadelphia 76ers.

I NOMI — Poi il presidente si è visto con i dirigenti della Roma, a cui ha ribadito che vuole risultati e mentalità vincente. E nel pomeriggio ha incontrato Monchi, con cui si aggiornerà questa mattina. Con il d.s. si è parlato anche di cessioni e mercato, a dispetto di quanto detto alla The O2 Arena. I giocatori con cui poter fare cassa? Strootman potrebbe essere ceduto, mentre si lavora sulle cessioni di Bruno Peres e Skorupski. Sul brasiliano è piombato il Galatasaray, ma potrebbe finire anche in Premier dove interessa a Watford e Brighton. E in Inghilterra potrebbe finire anche Skorupski. Con queste cessioni poi assalto al terzino: Darmian, Juanfran e il giovane Manea i nomi caldi.

