MOSCOVICI PARLA E LO SPREAD S’IMPENNA! - IL COMMISSARIO UE AGLI AFFARI ECONOMICI SIBILA SULLA MANOVRA GRILLOLEGHISTA: “QUELLO CHE SO È CHE IL DEFICIT DEL 2,4%, NON SOLO PER L'ANNO PROSSIMO MA PER TRE ANNI, RAPPRESENTA UNA DEVIAZIONE MOLTO, MOLTO SIGNIFICATIVA RISPETTO AGLI IMPEGNI PRESI DALL'ITALIA” - E LO SPREAD RISALE A 271 PUNTI…