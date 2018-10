IL PIANO SEGRETO DI PALLOTTA: COSTRUIRE DA SOLO LO STADIO – IL PRESIDENTE GIALLOROSSO PRONTO A SUBENTRARE A PARNASI E A ACQUISTARE I TERRENI DI TOR DI VALLE - PER ‘EURNOVA’ IL FONDO DI PALLOTTA E’ “L'INTERLOCUTORE PRIVILEGIATO’ – LA DELIBERA IN AULA PER LA FINE DELL’ANNO – L’ASSESSORE FRONGIA: “PRESTO NOVITA’”

Andrea Arzilli e Gianluca Piacentini per il Corriere della Sera – Roma

raggi pallotta

James Pallotta è pronto a rilevare da Eurnova il progetto dello stadio della Roma e ad andare avanti, insieme ad investitori americani, nella costruzione dell' impianto che dovrà sorgere a Tor di Valle.

Con il passare dei giorni l' ipotesi è diventata sempre più concreta - se ne è parlato anche nel summit tra il presidente giallorosso e la dirigenza che si è tenuto nello scorso week-end a Boston - e non sono state rilevate delle controindicazioni.

PARNASI

Saranno comunque i nuovi amministratori di Eurnova, con il costruttore Luca Parnasi sotto inchiesta e ormai ovviamente fuori da tutti i giochi, che dovranno provvedere a trovare una soluzione per vendere il progetto, valutato circa 160 milioni di euro.

Di concreto c' è sicuramente il fatto che i nuovi vertici di Eurnova considerano la Raptor Group, cioè il fondo di investimento del presidente giallorosso James Pallotta, come interlocutore privilegiato in un' eventuale operazione di cessione di asset. E, in effetti, i nomi - i gruppi Gavio e Girondi, un investitore provenente dall' estremo oriente e uno australiano - che sono stati accostati nelle ultime ore al progetto, finora non sono andati oltre delle (timide) manifestazioni di interesse. Posizioni evidentemente congelate da Eurnova in virtù di una sorta di diritto di prelazione riservato alla Roma.

RAGGI PALLOTTA

Se l' interesse di finanziatori «terzi» non dovesse concretizzarsi e nessun altro acquirente, che comunque dovrebbe confrontarsi con Pallotta per pianificare una strategia comune, dovesse presentarsi da Eurnova in tempi brevi, sarebbe garantita l' entrata in scena di Pallotta in prima persona visto che, finora, ha già messo 70 milioni nel progetto. Soldi da salvaguardare trasformando quella che non era considerata una priorità, la costruzione del business park, in un' opportunità.

Che intorno al progetto si sia ricominciata a respirare un' aria positiva è testimoniato dal fatto che gli uffici del Comune, dopo il rallentamento successivo agli arresti di Parnasi, hanno ricominciato a lavorare con buona frequenza: negli ultimi giorni ci sono state riunioni con i proponenti per completare la convenzione urbanistica e stilare le controdeduzioni alle osservazioni presentate. Quando saranno pronte, sarà votata la variante.

STADIO ROMA TOR DI VALLE

«Andiamo avanti e credo che già dalle prossime settimane ci saranno novità rilevanti», ha detto ieri l' assessore allo Sport del Campidoglio, Daniele Frongia.

luca parnasi

La delibera potrebbe passare in Aula entro la fine dell' anno, almeno così spera la Roma. Più prudente il Campidoglio che parla di gennaio o febbraio. In ogni caso, con l' iter già incardinato, non avrà valore vincolante il parere - richiesto dal Comune di Roma su input dei consiglieri M5S - del Politecnico di Torino, che rimarrà secretato.

LUCA PARNASI - MAURO BALDISSONI - SIMONE CONTASTA - MARCELLO DE VITO - LUCA BERGAMO - VIRGINIA RAGGI

Se anche il parare fosse negativo, infatti, il problema sarebbe più politico per l' amministrazione comunale che pratico, visto che sul tema della viabilità si sono già pronunciate due Conferenze dei Servizi, con i tecnici di tutti gli enti che hanno partecipato che hanno dato parere favorevole.

L' ultima ha dato il via libera lo scorso 5 dicembre, cioè quasi un anno fa. Per Pallotta sono stati dodici mesi buttati nei meandri della burocrazia: anche per questo vuole farsi trovare pronto quando ci sarà il l' ok definitivo, e per non perdere ulteriore tempo è pronto costruirselo da solo, lo stadio.

PALLOTTA RAGGI