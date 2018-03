POLVERIERA PSG, ‘NEYMAL’ VERSO IL REAL - INCONTRO FRA IL PRESIDENTE DELLA CASA BLANCA PEREZ E IL PAPÀ DEL BRASILIANO MA AL KHELAIFI, NUMERO 1 DEL CLUB FRANCESE, FA MURO – LO SPOGLIATOIO DEL PSG SPACCATO IN 5 CLAN, LA BATTUTA DI GNOCCHI: ADESSO SI CHIAMA “PD SAINT GERMAIN”

Da www.corrieredellosport.it

Il Real vuole chiudere l'operazione Neymar prima del Mondiale in Russia. Lo scrive oggi 'AS' secondo cui dopo l'incontro nei giorni scorsi in un hotel di Parigi tra emissari del club merengue e Neymar senior per informarlo dell'intenzione di ingaggiare il figlio e studiare la strategia giusta per portarlo a Madrid.

Dopo aver trovato sponda nell'entourage del giocatore, stufo della Ligue1 e della vita a Parigi ("Cinque mesi sono stati come cinque anni", riferiscono fonti vicine a O'Ney), il Real deve ora trovare il modo di convincere il Psg, il vero ostacolo alla trattativa. Da qui l'intenzione di chiudere l'accordo prima dell'inizio della Coppa del Mondo, in modo da non condizionare tutto il resto del mercato, anche se Neymar senior considera l'operazione molto complicata. Un ruolo nella trattativa, aggiunge 'AS', lo avrebbe svolto anche Marcelo, il terzino brasiliano del Real che avrebbe detto al connazionale che lo spogliatoio madridista sarebbe pronto ad accoglierlo al Bernabeu.

PSG SPACCATO

I brasiliani di 'Globoesporte' confermano indirettamente le parole pronunciate dall'ex terzino della Juventus («Ci manca connessione») dopo l'eliminazione dalla Champions: ecco come è divisa la squadra di Emery

I BRASILIANI

L’arrivo di Neymar e di Dani Alves, uniti contro Cavani quando la giovane stella strappata al Barcellona voleva prendersi i galloni del rigorista, ha in qualche modo spaccato lo spogliatoio del Psg dove i due hanno portato dalla loro parte i connazionali e compagni di nazionale Thiago Silva e Marquinhos. Al quartetto verdeoro si è poi aggiunto il portiere di riserva Kevin Trapp, che è tedesco ma è sposato con la modella brasiliana Izabel Goulart.

I LATINI

Leader di questa “corrente” è l’uruguagio Edinson Cavani, che dopo aver litigato con Neymar quando questo voleva esautorarlo dal suo ruolo di rigorista, ha avuto l’appoggio degli argentini Di Maria, Pastore e Lo Celso a cui si è aggiunto lo spagnolo Berchiche.

I FRANCESI

La colonia “autoctona” del Psg è composta da 13 calciatori francesi (sui 25 della rosa) e in questo gruppo hanno un peso specifico importante Mbappé, Rabiot e Areola ma anche Kurzawa, Kimpembe e Lass Diarra.

GLI INDIPENDENTI

L’italo-brasiliano Thiago Motta, rispettato per la sua anzianità di spogliatoio, e il tedesco Julian Draxler che ha pochi amici nel gruppo ed è concentrato soprattutto sulla sua vita familiare.

L’AMICO DI TUTTI

Il centrocampista azzurro Marco Verratti, capace di dialogare con i compagni in italiano, francese, spagnolo e portoghese: la sua simpatia è un “passepartout ”.

