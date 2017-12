PORTE GIREVOLI – DONNARUMMA, COME DAGO-ANTICIPATO, A FINE STAGIONE LASCERA’ IL MILAN: REAL O PSG NEL SUO FUTURO – AL SUO POSTO IN ARRIVO PEPE REINA – NEL VALZER DI PORTIERI IL GENOANO PERIN DOVREBBE APPRODARE AL NAPOLI MENTRE IL GRIFONE SI BUTTEREBBE SU SKORUPSKI DELLA ROMA - MA “GIGIO” POTREBBE PARTIRE ANCHE A GENNAIO SE…

DONNARUMMA 1

Da Libero Quotidiano

Dopo la (grottesca) vicenda della richiesta di annullamento del contratto, il destino di Gigio Donnarumma - nonostante i suoi post sui social - è segnato: addio, Milan. Magari anche a gennaio (più probabilmente, però, a giugno). E se la destinazione del portiere da sei milioni netti all'anno (e tante papere) pare proprio il Paris Saint-Germain, resta da capire chi potrebbe andare a difendere la porta dei rossoneri. Secondo le indiscrezioni riportate da Repubblica, l'erede di Gigio al Milan dovrebbe essere Pepe Reina, capitano del Napoli ma da sempre in rotta col presidente, Aurelio De Laurentiis. Ai partenopei, in un vorticoso giro di numeri 1, dovrebbe arrivare Mattia Perin del Genoa, che a sua volta si butterebbe su Skorupski della Roma.

pepe reina

È proprio il fatto che il Milan punti su Reina - di cui il Napoli, comunque, non si priverebbe sino al termine della stagione - a bloccare, almeno in teoria, il mercato di gennaio. Il Psg, infatti, vorrebbe Gigio subito, ma i rossoneri non saprebbero come risolvere il rebus-portieri. Ma poiché la situazione tra Donnarumma e il club rossonero, con la complicità di Mino Raiola, è quasi ingestibile, non si può escludere nessuna ipotesi: se al Milan arrivassero offerte dai 50 milioni in su, comunque, l'addio già a gennaio non si può escludere. In questo scenario, escluso il secondo Marco Storari, i rossoneri andrebbero a cercare Federico Marchetti, portiere della Lazio finito fuori rosa, al quale affiderebbero i pali sino al termine di questa disgraziatissima stagione.

PERIN donnarumma striscione donnarumma bonucci

gigio donnarumma