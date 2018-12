7 dic 2018 08:59

PRANDELLI IS BACK! IL GENOA MANDA VIA JURIC DOPO IL KO IN COPPA ITALIA CON L’ENTELLA E RICHIAMA L'EX CT AZZURRO: NON ALLENAVA IN SERIE A DAL 2010, ANNO IN CUI LASCIÒ LA FIORENTINA PER GUIDARE LA NAZIONALE – IL TRIONFO SFIORATO AGLI EUROPEI NEL 2012, LE DIMISSIONI PER LA DEBACLE AI MONDIALI 2014, I FLOP IN TURCHIA E SPAGNA E L’ESILIO NEGLI EMIRATI ARABI: ORA IL RITORNO NEL CAMPIONATO ITALIANO