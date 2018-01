LA PROPOSTA INDECENTE DI ALEXIS SANCHEZ – IL SUN SPARA: MILLE STERLINE A UNA 20ENNE PER UNA NOTTE DI SESSO – IL NEO NUMERO 7 DEL MANCHESTE UNITED SI INFURIA E DENUNCIA IL QUOTIDIANO: “E’ TUTTO FALSO”- LA SOLIDARIETA’ DI GARY LINEKER: NON TI PREOCCUPARE, E’ “THE SUN”

Il Sun ha fatto infuriare l'attaccante cileno Alexis Sanchez, neo-acquisto del Manchester United. Il calciomercato in questo caso non c'entra. La testata inglese ha colpito, come spesso accade, pubblicando un'intervista a una ragazza, Paulina Sobierajska, la quale ha dichiarato di aver ricevuto una proposta da Sanchez in cambio di sesso. L'ormai ex attaccante dell'Arsenal ha twittato indignato: "È falso ed è anche falso che abbia un figlio come è stato pubblicato la scorsa settimana, sono stanco di dover negare notizie false, chiedo rispetto per la mia vita privata".

La versione della ragazza

Nell'intervista al Sun, Paulina sostiene di aver notato le attenzioni del calciatore cileno in un bar di Londra: "Vedevo che questo ragazzo mi fissava. Poi un uomo si è avvicinato e mi ha detto che c'era un ospite speciale e che era davvero interessato a parlare con me.

Ho chiesto chi fosse e ha detto che era Alexis Sanchez, un calciatore dell’Arsenal; non sapevo chi fosse. Gli aveva chiesto di chiedermi quanto sarebbe costato fare l’amore con me e per scherzare ho detto 10mila sterline". Il corteggiamento di Sanchez sarebbe poi andato avanti con una serie di messaggi in cui il cileno avrebbe insistito per concordare un appuntamento sessuale.

La solidarietà dei colleghi

Non è la prima volta che le testate inglesi vengono smentite per fatti di gossip e vita privata che riguarda giocatori di Premier League. L’ex nazionale inglese Lineker ha infatti risposto con un tweet a Sanchez, per confortarlo in quello che sarebbe dovuto essere un giorno felice (il Manchester United ha ufficializzato il suo arrivo), parzialmente rovinato da rumors che non hanno nulla a che vedere con il calcio.

