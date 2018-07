1. “QUELLA NOTTE MARADONA E WANDA NARA NON MI FECERO DORMIRE”, LA CLAMOROSA RIVELAZIONE DI UNA CELEBRE ATTRICE ARGENTINA: “FUI TESTIMONE UDITIVA DEL LORO INCONTRO. NON SO COSA FACEVANO, SI MUOVEVANO I MOBILI” – E QUELLA STORIA SUGLI SLIP DI DIEGO…

wanda nara

Da www.corrieredellosport.it

Una notte di fuoco tra Diego Armando Maradona e Wanda Nara. La voce, sempre smentita dall'attuale moglie dell'interista Mauro Icardi, circola da tempo in Argentina e a ridarle linfa è ora Mirtha Legrand: «Fui testimone uditiva del loro incontro», rivela in un'intervista a 'La Nación' l'attrice e presentatrice molto celebre in Patria. «Mi ricordo che a volte si era parlato di qualche loro uscita. Io stavo pranzando a Mar del Plata, sulla Costa Galaba, e quando stavo per uscire mi si avvicinò lei che mi disse "Perché non mi inviti nel tuo programma?". Io le risposi: Sei quella che è stata con Maradona? Ieri notte non mi avete fatto dormire».

maradona

2. RIVELAZIONE CHOC DI UNA CELEBRE ATTRICE

Da www.itasportpress.it

Prima di sbarcare in Italia, Wanda Nara moglie e agente di Mauro Icardi, molto probabilmente ebbe un fugace incontro con Diego Maradona. La showgirl ha sempre negato che fosse successo qualcosa tra lei e l’ex Pibe de Oro, ma la celebre attrice Mirtha Legrand ha raccontato un aneddoto su Wanda Nara. “Stavo pranzando a Mar del Plata, in Costa Galana, e dovevo dopo andare in trasmissione. Wanda mi avvicinò e mi disse: “Perché non mi inviti al tuo programma?”, e io gli risposi:”

LE CHIAPPE DI WANDA NARA

Sei tu quella che sei stata con Maradona? Non mi avete fatto dormire la scorsa notte”. Io ero nella suite presidenziale, vicina a loro, e non si poteva dormire per il rumore. Si muovevano i mobili, non so cosa facevano. Questo racconto è vero e accadde tanti anni fa. Fui testimone uditiva dell’incontro». In Argentina la notte di Wanda e Diego fece scandalo e addirittura i giornali scandalistici dissero che l’argentina uscì con gli slip dell’ex del Napoli.

maradona durante argentina nigeria 5 maradona durante argentina nigeria 13 maradona meme maradona 7 wanda nara wanda nara con la cellulite e icardi wanda nara fiorello wanda nara icardi maradona 8 wanda nara wanda nara maradona 9 wanda nara wanda nara icardi ROCIO OLIVA E DIEGO MARADONA maradona 17 maradona maradona Maradona borges necco maradona DIEGO ARMANDO MARADONA maradona signorini maradona oldies wanda nara maradona wanda nara maradona durante argentina nigeria 7